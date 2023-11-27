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В Раде требуют отставки депутата Безуглой: угрожает нацбезопасности

Юлия Закрепа
27 ноября 2023, 17:50обновлено 27 ноября, 18:23
Завтра должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
В Раде требуют отставки депутата Безуглой: угрожает нацбезопасности
Безуглу хотят отправить в отставку / коллаж: Главред, фото: Facebook

Народный депутат из фракции "Європейська солідарність" Ирина Фриз инициирует увольнение депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля из-за ее скандальных заявлений о главнокомандующем ВСУ Валерия Залужного.

"Завтра (28 ноября) должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении ее должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля", - написала Фриз в Facebook.

Депутат подчеркнула, что политики должны прекратить дискредитацию военных, потому что "вопрос касается способности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям".

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"Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета нужно решение парламента, которое блокируется несмотря на наличие уже двух постановлений от представителя президента в парламенте, члена нашего комитета Федора Вениславского и сопредседателя фракции "Європейська солідарність" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета достаточно решения Комитета по нацбезопасности. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение", - добавила Фриз.

В Раде требуют отставки депутата Безуглой: угрожает нацбезопасности
Марьяну Безуглую хотят уволить с должности / фото: "Європейська солідарність"

Напомним, что нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в Сети. Претензии Безуглой касались того, что военные не ответили на вопросы комитета относительно бригад, ротаций и турникетов.

Политолог назвал самые большие угрозы для Украины, если Залужного уволят. Освобождение Залужного автоматически сделает его центром концентрации и объединения для всех, кто не только не доволен действующей властью.

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война в Украине Верховная Рада Марьяна Безуглая
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