Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали

Страны-партнеры передадут Украине военные корабли, чтобы появилась возможность обеспечить безопасность судов в рамках работы "зернового коридора" в Черном море. Договоренности достигнуты, получение кораблей – вопрос близкого будущего. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
На конференции Grain from Ukraine в Киеве он рассказал о том, что работа "зернового коридора" – одно из самых больших достижений в этом году. Украина получит военные корабли, чтобы обеспечить его дальнейшую работу.
"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность", - сказал гарант и добавил, что Одесса будет лучше защищена средствами ПВО.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что передача кораблей – вопрос близкого будущего, договоренности с партнерами уже достигнуты.
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