Зеленский обратился к Путину на "ты" и разнес российского диктатора

Директор агрессора России Владимир Путин должен понимать, что за агрессивные действия Москвы он понесет ответственность, сказал Владимир Зеленский.

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Путин должен понимать, что будет коллективный ответ - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Удары России по Украине несут опасность и всему миру. Мировые государства должны посылать главе Кремля Владимиру Путину четкий сигнал относительно ответственности Москвы за ее действия. Уже идет накопление ответа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции Grain from Ukraine он сказал о том, что все должны понимать уровень угрозы, когда оккупанты наносят удары по украинским стратегическим объектам.

По словам главы государства, уже "происходит накопления ответа" на подобные действия Москвы.

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"Удары по нашей энергетике Российской Федерацией – они должны знать, что за такие удары, особенно удары по атомным станциям и т.п. – должны знать, что это опасность не только для Украины, не только для всего мира, и что может быть ответ и опасность и для них. Они должны это понимать", - отметил президент.

Также украинский гарант обратился к Путину на "ты" и сказал, что он должен понимать ответственность за действия своей страны.

"Ты развязываешь огонь и войну против всего мира. Ты бьешь по Украине, и говоришь, прикрываясь войной, попадаешь в сады и школы. Обломки падают в Румынии, Польше и т.д. Ты бьешь по всем странам мира. Вот о чем и он должен знать, что если так будет продолжаться – будет скапливаться ответ всего мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Путин просит якобы переговоров у Украины

Руководитель РФ Владимир Путин отличился новым бредом на саммите G20. Глава Кремля обвинил Украину в "нежелании вести переговоры" с Россией на условиях агрессора.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", - выдумал Путин.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Путину два условия завершения войны против Украины. Москва должна забрать своих оккупантов с украинских территорий.

Переговоры с Россией вести опасно, считает политический эксперт Тарас Загородний. В интервью Главреду он сказал, что если со стороны Киева будет хотя бы намек на диалог, россияне будут "требовать отдать" 5 регионов.

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