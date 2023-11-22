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Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоров

Андрей Ганчук
22 ноября 2023, 19:43
Украина должна продемонстрировать силу и самостоятельно решать свои вопросы, чтобы не было невыгодных переговоров с Россией, считает Тарас Загородний.
Загородний, Россия
Если переговоры начнутся, когда Украина будет бомбить Россию, будет совсем другой диалог - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Агрессор Россия "потребует" от Украины Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Николаевскую и Одесскую области в том случае, если от Киева появится хотя бы намек на переговоры. Однако если украинское государство будет обладать сильной позицией, сопровождающейся ударами по российской территории, диалог пойдет уже в другом русле. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что если со стороны Киева будут даже намеки на переговоры с Москвой, россияне сразу же "потребуют" отдать оккупантам территории.

"Как только мы об заикнёмся о переговорах не с сильной позиции (то есть когда у нас нет оружия), россияне будут нас добивать и требовать отдать им Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, полностью, потому что они уже вписаны в российскую конституцию как территория РФ, а также отдать Николаев и Одессу. Вот так и будут идти переговоры", - считает эксперт.

Впрочем, по его словам, диалог будет выглядеть совершенно иным образом, если разговор пойдет с сильной позиции, которая предусматривает удары по территории России.

"Если же переговоры начнутся, когда Украина бомбит территорию России, это будет совершенно другой разговор. Мы должны понимать, что сила решает вопросы. И мы сами должны решать свои проблемы, а не попрошайничать", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите видео, в котором Загородний предупредил об опасности переговоров с Россией:

Как Путин "просит переговоров" у Украины

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин клянчил "переговоры" у Украины 15 сентября. В ходе встречи с Александром Лукашенко он пожаловался, что Киев не хочет вести так называемый диалог на условиях Москвы.

Спустя месяц Путин снова заговорил о "переговорах" с Украиной. Он выступил за якобы диалог на базе "мирного плана" Китай, который не предусматривает вывода российских войск с суверенных украинских территорий.

Далее Путин разразился тирадой сочинений и абсурда. Глава Кремля придумал "сигналы Киева о переговорах" и намекнул на свою "готовность говорить". Путин размечтался, что власти Украины будто бы будут говорить с Кремлем.

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Тарас Загородний война России и Украины мирные переговоры с Россией
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