"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

Ночью добрые беспилотники прилетели в разные города России и началась определенная суета. Почему так произошло, неизвестно. Однако армия дронов и Главное управление разведки Минобороны тоже не выспались. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В своем Telegram-канале он напомнил, что ранее дроны атаковали объекты в Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях. При этом армия дронов Украины и ГУР тоже почему-то не выспались.
"Добрые беспилотники этой ночью прилетели в российские города и городки — в московской, тульской, брянской и калужской областях. Местные жители отмечают, что началась "какая-то суета". Армия дронов и ГУР этой ночью также не выспались, причины неизвестны", - подчеркнул Михаил Федоров.видео дня
Удары дронами по России
В России пожаловались на атаку БПЛА в ночь на 26 ноября. Дроны атаковали Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области. Зафиксированы повреждения зданий. Аэропорты Внуково и Домодедов в Москве на время прекращали работу.
Россияне предположили, что ВСУ нанесли массированный удар аналогом Shahed. Оккупанты якобы сбили 24 дрона.
Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, написали украинские СМИ. Согласно их данным, за ударами по России стоит ГУР Минобороны Украины. По территории РФ применили более 30 беспилотников.
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