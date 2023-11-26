"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

Жители страны-агрессора России успели отметить, что началась "какая-то суета", сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

https://glavred.info/politics/armiya-dronov-i-gur-ne-vyspalis-fedorov-zaintrigoval-zayavleniem-ob-udarah-po-rf-10520029.html Ссылка скопирована

Ночью 26 ноября неизвестные дроны атаковали сразу несколько регионов России / Колаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Ночью добрые беспилотники прилетели в разные города России и началась определенная суета. Почему так произошло, неизвестно. Однако армия дронов и Главное управление разведки Минобороны тоже не выспались. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В своем Telegram-канале он напомнил, что ранее дроны атаковали объекты в Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях. При этом армия дронов Украины и ГУР тоже почему-то не выспались.

"Добрые беспилотники этой ночью прилетели в российские города и городки — в московской, тульской, брянской и калужской областях. Местные жители отмечают, что началась "какая-то суета". Армия дронов и ГУР этой ночью также не выспались, причины неизвестны", - подчеркнул Михаил Федоров. видео дня

Удары дронами по России

В России пожаловались на атаку БПЛА в ночь на 26 ноября. Дроны атаковали Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области. Зафиксированы повреждения зданий. Аэропорты Внуково и Домодедов в Москве на время прекращали работу.

Россияне предположили, что ВСУ нанесли массированный удар аналогом Shahed. Оккупанты якобы сбили 24 дрона.

Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, написали украинские СМИ. Согласно их данным, за ударами по России стоит ГУР Минобороны Украины. По территории РФ применили более 30 беспилотников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.