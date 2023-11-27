Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

Игнат рассказал, что резкие перепады температуры могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов, что затрудняет работу авиации.

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Сможет ли РФ атаковать Украину во время непогоды / коллаж: Главред, фото: ОК "Юг", pexels.com, t.me/VA_Kyiv

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что холод, сильный ветер и плохая видимость, которые сегодня наблюдаются в Украине, влияют на работу авиации, а также на способность оккупантов бить беспилотниками.

"Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать те беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА - это фактически самолет, который имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет", - пояснил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, резкие перепады температуры могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов, что затрудняет работу авиации.

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"Если зенитно-ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для мобильных огневых групп плохая видимость является очень негативным фактором эффективности их работы", - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат отметил, что сегодняшняя ночь была для Украины достаточно спокойной по сравнению с предыдущими днями. По его словам, дронов сегодня не было, потому что, очевидно, враг сделал себе передышку после большой партии, которую запустил позапрошлой ночью.

Напомним, что ночью 24 ноября РФ ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами. Захватчики запустили по территории нашего государства две управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ударные дроны-камикадзе "Шахед".

Россия изменила подход к дронам-камикадзе на фронте и имеет успех. Эксперты из DeepState исследовали видео врага с нападения дронами на украинские позиции между Старомайорским и Приютным, в результате которых защитники понесли потери.

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