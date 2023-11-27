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ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

Юлия Закрепа
27 ноября 2023, 09:59
Регулярно поступают сообщения о том, что оккупанты не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.
ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW
ВСУ продвигаются на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада

В отчете Американского института изучения войны заявили, что у российских захватчиков на левобережной части Херсонской области, которая остается временно оккупированной, огромные проблемы.

По данным аналитиков ISW известно, что противник уже признал уязвимость своих наземных линий связи на левом берегу региона. Также регулярно поступают сообщения о том, что они не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.

Эти данные распространяют российские блогеры. К примеру, как отметили в ISW, один из них заявил, что личный состав 70-й мотострелковой дивизии регулярно пишет ему с жалобами на то, что логистика в районе населенного пункта Крынки крайне уязвима из-за ударов БПЛА украинских защитников. Это всего в 30 километрах от областного центра и в 2 км от реки Днепр.

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"Российские войска в этом районе испытывают трудности с координацией действий подразделений, а также с небрежностью командиров на уровне роты и батальона", - отметили аналитики.

Отдельно было указано, что сейчас российские наземные линии связи на левом берегу Днепра, среди которых автодорога Е58 Антоновка - с. Саги, расположены слишком близко к линии реки. Это делает их уязвимыми для перехватов украинскими защитниками.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Напомним, что ВСУ увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины. В отчете Американского института изучения войны аналитики сообщили, что украинские Силы обороны удерживают Левобережье Херсонщины и продолжают контрнаступление.

Рассвет раскрыл, какая ситуация на левом берегу Херсонщины. Украинское руководство примет решение, согласно которому операцию на левом берегу либо свернут, либо произойдет ее усиление.

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ разбить ВСУ на Херсонщине. Формирование плацдармов, которым сейчас занимается ВСУ на левом берегу Днепра, поставило в тупик командование российских оккупантов.

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война в Украине Херсонская область контрнаступление ВСУ
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