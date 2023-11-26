РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

В Минобороны Британии сообщили, что Россия переместила свои стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину. Это произошло после значительных потерь оккупантов.
По данным британской разведки в Twitter (Х), Россия считает Калининград одним из своих наиболее стратегически чувствительных регионов, в частности, и потому, что он с трех сторон граничит с государствами-членами НАТО.
Поэтому перемещение систем С-400 из Калининграда является важным фактором.
"Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, которую повлекла война для некоторых ключевых современных возможностей России", - говорится в сводке.
Напомним, что в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ. Игнат прокомментировал заявления страны оккупанта РФ о разработке "усовершенствованного" истребителя МиГ-31 для запуска ракет.
СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине. Украина поразила уже второй российский зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Ранее ВСУ нанесли удар по такому же ЗРК в Крыму.
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