РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

Россия считает Калининград одним из своих наиболее стратегически чувствительных регионов.

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РФ переместила системы С-400 из Калининграда / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

В Минобороны Британии сообщили, что Россия переместила свои стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину. Это произошло после значительных потерь оккупантов.

По данным британской разведки в Twitter (Х), Россия считает Калининград одним из своих наиболее стратегически чувствительных регионов, в частности, и потому, что он с трех сторон граничит с государствами-членами НАТО.

Поэтому перемещение систем С-400 из Калининграда является важным фактором.

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"Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, которую повлекла война для некоторых ключевых современных возможностей России", - говорится в сводке.

Напомним, что в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ. Игнат прокомментировал заявления страны оккупанта РФ о разработке "усовершенствованного" истребителя МиГ-31 для запуска ракет.

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине. Украина поразила уже второй российский зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Ранее ВСУ нанесли удар по такому же ЗРК в Крыму.

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