РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами: подробности

Оккупанты направили по территории Украины две управляемые авиационные ракеты и три ударные дроны-камикадзе.

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РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами/ коллаж: Главред, фото: открытые источники

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 24 ноября атаковали Украину ракетами и дронами. Захватчики запустили по территории нашего государства две управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ударные дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что все вражеские беспилотники удалось сбить. В то же время о сбивании ракет в Генштабе не сообщали.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БпЛА уничтожены", – говорится в сообщении. видео дня

В Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие трех дронов, которые запустили российские захватчики.

"В ночь на 24 ноября 2023 года противник атаковал тремя ударными БпЛА типа" Shahed " с юго-восточного направления. Все три-уничтожены силами и средствами Воздушных сил", – рассказали в Воздушных силах.

Атаки дронами по Украине

В ночь на субботу, 18 ноября, РФ дронами атаковала Украину. В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Беспилотники атаковали Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области. Части дронов удалось долететь до Ровенской области. Позже стало известно, что в Одесской области был "прилет" в объект энергетической инфраструктуры.

В ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку 18 ноября и отметили, что враг подбирается к объектам энергетики. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что оккупанты уже понемногу начинают подбираться к украинской энергетической инфраструктуре.

В ночь на среду, 22 ноября, РФ ударила по Украине "Шахедами" и ракетой. Захватчики атаковали Украину 14 дронами-камикадзе и одной ракетой. Дроны удалось сбить, ракета упала на отрытой территории. Однако были повреждения.

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