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Россия изменила подход к дронам-камикадзе на фронте и имеет успех: OSINTэры обеспокоены

Яна Ставская
6 ноября 2023, 15:37обновлено 6 ноября, 16:45
Украинские военные в руках с оружием до последнего защищали позиции от врага.
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РФ совершенствует применение БПЛА на фронте / коллаж Главреда. Фото: скриншот, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты изменили практику применения fpv-дронов (дронов-камикадзе) на передовой. OSINT-исследователи говорят, что этот подход, к сожалению, имеет успех.

Эксперты из DeepState исследовали видео врага с нападения дронами на украинские позиции между Старомайорским и Приютным, в результате которых защитники понесли потери.

Россияне попытались атаковать украинских военных, которые отбивали их штурмы из окопов, с помощью дронов.

видео дня

"По кривой", пишут OSINTэры, россияне, использовав всего 8 fpv-дронов, смогли занять почти километр лесополосы.

В то же время эксперты отмечают, что украинские военные действовали профессионально и до последнего огнем не давали штурмовикам противника подойти.

OSINT-специалисты в очередной раз подчеркнули, что обеспечение войска fpv-дронами является одной из приоритетных задач, так же как и борьба с этим типом БПЛА.

Потери Украины из-за дронов РФ

И украинская армия, и армия противника активно используют на линии фронта дроны-камикадзе для поражения личного состава и военной техники. В частности, недавно в ВСУ подтвердили применение россиянами так называемого "Изделия-53"- новой версии ударного "Ланцет".

По словам командира роты БПЛА "Ахиллес" Юрия Федоренко, эти БПЛА выискивают преимущественно украинскую артиллерию.

Кроме того, Россия продолжает наносить удары дронами и по территории тыловых городов. В ночь на среду, 1 ноября, Россия выпустила по Украине несколько волн ударных беспилотников вплоть до западных регионов.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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