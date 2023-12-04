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Залужный жаловался Ллойду Остину на ОП и попросил миллиарды снарядов для ВСУ - СМИ

Юлия Закрепа
4 декабря 2023, 13:49
Ллойду Остину тогда также озвучили, что ВСУ нуждаются в 17 миллионах снарядов.
Залужный жаловался Ллойду Остину на ОП и попросил миллиарды снарядов для ВСУ - СМИ
Залужный жаловался Остину на ОПУ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/vzaluzhnyi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев в ноябре якобы жаловался ему на вмешательство офиса президента Украины.

"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", - рассказали источники издания "Української правди".

Как пишет издание, Ллойду Остину тогда также озвучили, что ВСУ нуждаются в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины нужно сил и средств на $350-400 млрд.

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"Остину озвучили потребность в 17 миллионах снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", - рассказал один из чиновников Сил обороны.

Напомним, что Подоляк сделал заявление относительно "конфликта" Зеленского и Залужного. В Украине существует своя вертикаль власти, поэтому так называемый конфликт Зеленского и Залужного выглядит "странной конструкцией".

Маляр высказалась относительно "конфликта" Зеленского с Залужным. Любые разговоры на тему конфликта в высшем руководстве сеют у части населения сомнения, подчеркнула Анна Маляр.

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война в Украине Владимир Зеленский Валерий Залужный
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