Отмена тревоги из-за взлета МиГа: в ВСУ объяснили причины, когда нет угрозы

Руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение по реагированию на полеты МиГ-31К.

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Когда будут включать тревогу в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: map.ukrainealarm

МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет "Кинжал", представляющих угрозу для всех областей. Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, при каких условиях из-за взлета МиГа в Украине могут не объявлять тревогу.

Игнат в интервью РБК-Украина подчеркнул, что эти вопросы совсем не к воздушным силам. Они и в дальнейшем будут информировать об угрозе через МиГи, предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения.

"В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение по реагированию на полеты МиГ-31К. каким будет это решение, не берусь говорить. Мы же и в дальнейшем будем информировать об угрозе", - подчеркнул спикер. видео дня

Игнат отметил, что западные партнеры стараются как можно быстрее и полнее информировать нас о том или ином пролете МиГ-31К. кроме того, работает разведка. Однако, не всегда есть информация, мог летит с ракетой, или без. Кроме того, будь то просто перелет, боевой вылет или просто тренировочный полет

"Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы, тогда, конечно, не будет объявляться тревога", - отметил Юрий Игнат.

Известно, что в России есть три основных аэродрома, с которых взлетают МиГи. В частности, это Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

Напомним, что в ВСУ рассказали, отменят ли тревогу из-за миг. В Украине может измениться система оповещения населения о воздушной угрозе. Украинцам будут сообщаться о том, в связи с чем именно связана тревога.

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