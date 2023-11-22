Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

В Украине может поменяться система оповещения населения о воздушной угрозе. Украинцам будут сообщаться о том, в связи с чем именно связана тревога - ударные БпЛА, ракеты, тактическая авиация или РСЗО. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В то же время он добавил, что не стоит ожидать изменения в схеме оповещения населения.
"Мы стараемся это делать как можно быстрее на официальном Telegram-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, другими словами, в какой цвет рисовать карту - это будет принято на высшем уровне", - говорит Игнат.
Он отметил, что у военных иногда есть информация о том, взлетает МиГ с гиперзвуковой ракетой или без нее. Если такой информации нет, то военные "не имеют права" рисковать.
Взлет МиГов
Напомним, Юрий Игнат сообщал о том, что в Украине воздушные тревоги будут длиннее. Ранее МиГ-31К взлетал примерно на 20 минут. За это время враг отрабатывал взлет и посадку. Однако в последнее время тревоги длятся по несколько часов.
Позже в Воздушных силах рассказали, почему затянулась воздушная тревога. Оказалось, что российские оккупанты начали проводить дозаправки МиГов прямо в воздухе.
После этого президент Украины Владимир Зеленский на Ставке дал задание военным. Он дал поручение Министерству обороны, Генштабу и Кабмину решить вопрос с тем, чтобы вылеты русских самолетов-носителей ракет "Кинжалов" (МиГ-31) не парализовали нашу страну на часы.
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