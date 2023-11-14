Были дозаправки МиГ в воздухе: в Воздушных силах рассказали, почему затянулась воздушная тревога

По данным спикера Воздушных сил Юрия Игната, во время полета 14 ноября российский истребитель МиГ-31К дважды дозаправлялся в воздухе.

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Как говорит Юрий Игнат, вражеский МиГ 14 ноября два раза дозаправлялся в воздухе / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и ВС ВСУ

Во время полета 14 ноября истребитель русских оккупантов модели МиГ-31К дважды дозаправлялся в воздухе. И именно поэтому воздушная тревога в Украине была длительной ‒ 2 часа 40 минут. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы Украина".

"Это не рекорд (тревоги), в прошлый раз было 3,5 часа. Есть новые реалии, начали они проводить такие вещи как дозаправка. На этот раз их было аж две в воздухе", ‒ сказал офицер.

При этом спикер Воздушных сил призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

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ПВО для Украины

Напомним, что Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму. Украина не имеет достаточно средств противовоздушной обороны, поэтому Россия в основном контролирует небо над нашей территорией, заявил Зеленский.

В воздушных силах раскрыли критическую ситуацию с ПВО в Украине. Юрий Игнат предупредил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.

Эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи. Золотарев убежден, что Украина может получить меньше помощи, чем ожидалось, на фоне войны в Израиле и американских выборов.

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