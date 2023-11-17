Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленским на Ставке дал задание военным

Президент Владимир Зеленский дал масштабное задание Министерству обороны, Генштабу и Кабмину.

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Президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего / коллаж Главред, фото УНИАН и "Википедия"

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках очередной Ставки дал поручение Министерству обороны, Генштабу и Кабмину решить вопрос с тем, чтобы вылеты русских самолетов-носителей ракет "Кинжалов" (МиГ-31) не парализовывали нашу страну на часы.

"Большой доклад министра обороны Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах - во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины. Реализация текущих контрактов. Контрактирование на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи. Доклад министра стратегпрома Камышина по наращиванию объемов производства на предприятиях отечественного ОПК. А также текущее состояние и перспективы нашей многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году", ‒ говорится в президентском Telegram-канале.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может прибегнуть к стратегии экономического террора. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Раньше они просто длились 20-30 минут, взлет и посадка отрабатывались, но раз так пять в день примерно. Это держит в напряжении - тревога была, исчезла, через пол часа вновь началась. Тоже на пол дня растягивалось. Плюс они взлетали по полтора часа, то есть их штатные баки позволяют полтора часа находиться в воздухе без дозаправки МиГа. И таких взлетов где-то полгода назад было три-четыре. Поэтому где — то близок к мысли, что такое уже у нас было и, возможно, враг и дальше будет продолжать", - рассказал Игнат.

Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россия планирует осуществлять массированные ракетные удары против энергетической инфраструктуры Украины в период длительного падения температуры воздуха ниже нуля.

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