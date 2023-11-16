В одном из городов Украины прогремел мощный взрыв во время тревоги: все подробности

В Кропивницком 16 ноября прогремел взрыв. В этот момент в области была объявлена воздушная тревога, пишет Суспильне.
На официальных ресурсах местных властей по состоянию на 21:00 упоминаний о взрывах не было.
В то же время в Telegram мониторинговая группа Воздушных сил сообщала о пролете ракеты в направлении Кропивницкого.
Россия бьет ракетами и дронами
Россия продолжает атаковать украинские города. Утром 16 ноября страна-агрессор ударила по Хмельницкой области. Один человек получил ранения, есть повреждение инфраструктуры из-за падения обломков вражеской цели.
Из-за активности вражеской авиации (носителей "Калибров") воздушные тревоги в Украине стали длиннее. В Воздушных силах убеждены, что Россия так делает умышленно, ведь это имеет "негативное влияние на экономику, бизнес, они (тревоги) приводят к приостановке работы учебных заведений".
В ГУР отмечают, что россияне проводят активную подготовку к новой волне ракетных ударов и дронового террора. В частности, вражеская армия разведывает объекты критической и транспортной инфраструктуры, рассказал накануне представитель ГУР Андрей Черняк.
По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, Россия может изменить тактику ракетных ударов по Украине. Оккупанты могут пытаться уничтожить энергетические объекты в какой-то одной, двух или трех областях. Наибольшая угроза будет для прифронтовых регионов – Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей.
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