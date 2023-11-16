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Пугают блокадой, а в ЕС припрашивают: как изменилась позиция Словакии в отношении Украины

Руслана Заклинская
16 ноября 2023, 20:50
Словакия дает "зеленый свет" Украине на пути в ЕС, но поддерживает Польшу в блокаде границы.
Пугают блокадой, а в ЕС припрашивают: как изменилась позиция Словакии в отношении Украины
Блокада границы и встреча посла ЕС от Украины в Словакии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com / Facebook уния автодоправкова Словенска-UNAS

В четверг, 16 ноября, в течение часа представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) перекрыли пункт пересечения границы "Вишнее Немецкое". Об этом сообщило агенство Tasr.

Эту акцию перевозчики устроили в знак солидарности с польскими активистами. Автомобили перевозчиков заблокировали путь к переходу, присоединяясь к акции, которая состоялась на польской границе с Украиной.

Их требование заключается во введении специальных разрешений на перевозку украинских транспортных средств, поскольку, по их словам, европейские компании не в состоянии конкурировать с украинскими партнерами. Перевозчики требуют решения проблемы от Европейской комиссии. Глава UNAS, Станислав Скала, подчеркнул, что они готовы принять радикальные меры и полностью перекрыть границу с Украиной, если ситуация останется без изменений.

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"Мы будем ждать семь дней, чтобы увидеть, ответят ли нам и будут ли они заниматься разрешениями или нет. Если прогресса не будет, поляки будут продолжать блокировать границы, а мы присоединимся, закрыв все Вышнее Немецкое. Мы будем вынуждены, потому что другого пути нет", – сказал ТАСР председатель УНАС Станислав Скала.

Правительственные структуры Словакии и полиция не зафиксировали существенных нарушений из-за этой блокады, отметив, что она не имела значительного влияния на работу таможенного пункта и общественный порядок.

Позиция Словакии относительно вступления Украины в ЕС

С другой стороны, посол ЕС в Украине, Катарина Матернова, совершила важный визит в Словакию. Согласно ее сообщению в Facebook, лидеры страны подтвердили, что готовы поддержать инициативу ЕС по началу переговоров о вступлении Украины в Союз.

"Все они заверили меня, что Словакия будет продолжать поддерживать Украину как политически, так и финансово. Словакия будет поддерживать инициативы Европейского союза, в том числе открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказала посол.

Матернова отметила, что во время встреч с президентом, вице-премьером, министром обороны и другими представителями словацких властей ее заверили, что Словакия будет продолжать поддерживать Украину как политически, так и финансово.

Что известно о блокаде границы

Напомним, словацкие перевозчики угрожают полностью заблокировать границу с Украиной, если Европейская комиссия не вмешается в ситуацию. Они присоединились к протестам польских коллег 15 ноября и настаивают на введении разрешений для украинских транспортных средств.

Как раньше сообщал Главред, польские перевозчики 6 ноября начали протестовать на польско-украинской границе. Они считают, что "транспортный безвиз" создает неравные условия для конкуренции с европейскими компаниями.

Европейская комиссия, отвечая на эти акции, уже заявила, что одно из ключевых требований польских перевозчиков не имеет юридического обоснования. Процесс изучения правового основания для открытия уголовной процедуры уже запущен, поскольку прослеживается нарушение властями Польши положений Регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, который был продлен до июня 2024 года.

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Евросоюз новости Словакии протесты грузоперевозки украинско-польские отношения
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