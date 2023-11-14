Военную помощь Украине прекратят: Словакия сообщила НАТО о решении

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время встречи в Брюсселе относительно решения нового правительства Словакии прекратить передачу военной помощи Киеву со своих складов. Об этом сообщает TASR.
"Несмотря на это, мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Наши зарубежные партнеры полностью уважают решение нового правительства", - отметил Калиняк.
По информации министерства, новое правительство Словакии стремится повысить потенциал и возможности Вооруженных сил страны для эффективного выполнения задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и государства. В то же время процесс модернизации направлен на минимизацию рисков для жизни военнослужащих.
Калиняк подчеркнул, что Словакия остается ответственным партнером, готовым развивать свои способности как на индивидуальном, так и на коллективном уровне.
"Обе стороны подтвердили во время двусторонней встречи, что Альянс и Словацкая Республика совместно будут продолжать усиливать боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость вооруженных сил", - сообщили в Минобороны Словакии.
Помощь партнеров для Украины
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что без утверждения нового обширного пакета помощи для Украины в Конгрессе, возможности Соединенных Штатов оказывать помощь Киеву уменьшаются с каждой неделей.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель высказал идею возможного пересмотра экспортных планов производителей боеприпасов в Евросоюзе. По его словам, примерно 40% продукции этих стран экспортируется в третьи страны, и этот резерв можно использовать для оказания помощи Украине с боеприпасами.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обязательство значительно расширить поддержку Украины в усилиях противостояния агрессии России. По ее словам, президент России Владимир Путин, который атакует Украину уже полтора года, рано или поздно пострадает от последствий своих действий.
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