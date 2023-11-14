В ЕС дали заднюю: Кулеба рассказал, почему Украина не получит миллион снарядов

Амбициозное обещание ЕС передать Украине миллион снарядов не сбудется. В МИД рассказали, почему возникли проблемы с поставкой.

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Кулеба рассказал, почему Украина не получит миллион снарядов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, PICRYL

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил опасения о том, что Евросоюз не сможет выполнить обещание и план поставки миллиона артснарядов до марта 2024 года. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Кулеба объяснил, что причиной угрозы невыполненного плана ни в коем случае не является отсутствие политической воли Европейского Союза поддерживать Украину. Причина заключается, скорее, в бюрократии, плохом состоянии оборонной промышленности, несинхронизированной коммуникации и большого количества препятствий в виде, например, возможности заключать внешние контракты.

"К сожалению, это правда. Есть вопросы и много и громко мы бьем в колокола", - комментирует глава МИД.

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Однако Кулеба также добавил, что в ЕС уже работают над устранением проблем. Этот факт подтвердил также еврокоммисар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон на заседании Совета министров ЕС в Брюсселе.

Тьерри Бретон, ответственный за производство в Европе, сообщил, что есть позитивные новости в том, что возможность производства выросла на 20-30 процентов с февраля 2023 года, а значит добиться более больших цифр получится уже к весне 2024 года.

При этом, министр обороны Германии Борис Писториус с полной уверенностью утверждает, что цель поставить миллион артснарядов Украине - это слишком амбициозная цель, которую ЕС не выполнит.

Однако несмотря на это, Тьерри Бретон подвел другой итог:

Согласно нашим обязательствам перед Украиной, мы пообещали выйти на минимум миллион снарядов и ракет. И мы эту обязанность выполним. Я совершил тур по всем мощностям европейским - и хорошая новость - мощности есть, их надо только нарастить. И я вам говорю, что производство более миллиона снарядов, учитывая наши возможности, начиная с весны - будет соблюдено! Дальше дело за конкретными странами - это их ответственность придерживаться своих сроков и объемов. Это они должны хорошо контролировать и самое главное понимать, что то, что они производят, должно направляться прежде всего в Украину.

Также еврокомиссар добавил, поддержка Украины, несмотря на трагические события на Ближнем Востоке, должна быть безусловной.

Напомним, Венгрия пытается заблокировать выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро от Евросоюза. Но вето Венгрии не остановит помощь, потому что ЕС может его обойти, обратившись за помощью к другим странам-членам ЕС отдельно.

Также, стало известно Европейская комиссия порекомендует Европейскому совету начать официальные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, при условии, что Киев выполнит четыре требования.

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