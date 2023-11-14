"Лады" кончились, берите холодильник: в "ЛНР" опозорились подачками семьям боевиков

Родственники уничтоженных боевиков "ЛНР" благодарят оккупационные "власти" даже за такие подачки.

https://glavred.info/ukraine/lady-konchilis-berite-holodilnik-v-lnr-opozorilis-podachkami-semyam-boevikov-10516771.html Ссылка скопирована

В "ЛНР" женам уничтоженных боевиков раздают холодильники / Коллаж: Главред, Фото: Радио Свобода, скриншот

Семьям боевиков, которых ликвидировали бойцы Вооруженных сил Украины, начали выдавать холодильники.

Как пишет блогер Денис Казанский, соответствующие сюжеты демонстрируют оккупанты "ЛНР".

"Оказывается, белая "Лада" вместо убитого сына - еще не самый плохой вариант. Семьям погибших боевиков из оккупированного Луганска и ее не дают. Для них у оккупантов призы поскромнее – холодильник", - отметил он.

видео дня

При этом в сюжете жены уничтоженных боевиков "ЛНР" благодарят оккупационные "власти" даже за такие подачки.

"Но безутешной вдове хватило и этого. Посмотрите, как она довольно благодарит благодетелей. Целый холодильник вместо мужа! А ведь мог бы, как говорил Путин, спиться и бесплатно умереть. Тогда бы и холодильника не дали", - добавил Казанский.

Смотрите видео - в "ЛНР" семьям уничтоженных боевиков раздают холодильники:

В "ЛНР" опозорились подарками женам боевиков / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в РФ родственникам не отдают тело "демилитаризованного" оккупанта. Беседин отслужил срочную службу в 2011–2012 годах, после чего остался на контракте. На войну против Украины россиянин был мобилизован 23 сентября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что два оккупанта погибли в ДТП, возвращаясь с войны в Украине. Оккупантам удалось выжить на войне в Украине, но, не доехав домой, они стали жертвами ДТП.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.