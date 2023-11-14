"Лады" кончились, берите холодильник: в "ЛНР" опозорились подачками семьям боевиков

Семьям боевиков, которых ликвидировали бойцы Вооруженных сил Украины, начали выдавать холодильники.
Как пишет блогер Денис Казанский, соответствующие сюжеты демонстрируют оккупанты "ЛНР".
"Оказывается, белая "Лада" вместо убитого сына - еще не самый плохой вариант. Семьям погибших боевиков из оккупированного Луганска и ее не дают. Для них у оккупантов призы поскромнее – холодильник", - отметил он.
При этом в сюжете жены уничтоженных боевиков "ЛНР" благодарят оккупационные "власти" даже за такие подачки.
"Но безутешной вдове хватило и этого. Посмотрите, как она довольно благодарит благодетелей. Целый холодильник вместо мужа! А ведь мог бы, как говорил Путин, спиться и бесплатно умереть. Тогда бы и холодильника не дали", - добавил Казанский.
Смотрите видео - в "ЛНР" семьям уничтоженных боевиков раздают холодильники:
Ранее сообщалось о том, что в РФ родственникам не отдают тело "демилитаризованного" оккупанта. Беседин отслужил срочную службу в 2011–2012 годах, после чего остался на контракте. На войну против Украины россиянин был мобилизован 23 сентября.
Напомним, ранее сообщалось о том, что два оккупанта погибли в ДТП, возвращаясь с войны в Украине. Оккупантам удалось выжить на войне в Украине, но, не доехав домой, они стали жертвами ДТП.
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