'Не получат Ладу': в РФ родственникам не отдают тело 'демилитаризованного' оккупанта

Родным оккупанта пришло извещение, что Никита Беседин погиб в ходе "спецоперации" / Фото УНИАН, ВК

На войне в Украине ликвидировали мобилизованного из Воронежской области РФ 29-летнего Никиту Беседина. Смерть оккупанта его родным подтвердили, но тело так и не отдали. На родине его до сих пор ищут как пропавшего без вести.

Об этом написал в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

"Из рубрики "своих не бросаем". Родные разыскивают уроженца Аннинского района Воронежской области – "чмобика" Никиту Беседина 05.06.1993 г. р.", – написал он.

Беседин отслужил срочную службу в 2011–2012 годах, после чего остался на контракте. На войну против Украины россиянин был мобилизован 23 сентября и направлен в Коломну Московской области. Его призвали в воинскую часть 53195, за которой числится 236-я артиллерийская бригада армии РФ.

Вскоре родным оккупанта пришло извещение, что Никита Беседин погиб в ходе "спецоперации". Причем из всего расчета артустановки выжил лишь один мобилизированный.

Когда привезут тело и где оно находится, родным захватчика не говорят. Поэтому знакомые распространяют данные о нем в сети, считая, что Беседин уехал воевать против Украины и просто пропал.

В Сети иронизируют, что без тела родственники Беседина не получат "Ладу".

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франко. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР".

Ранее украинские военные ликвидировали российского многодетного "добровольца". Кроме детей у него осталась еще и беременная жена.

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