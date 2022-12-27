"Ни тебе компенсации, ни Лады": два оккупанта погибли в ДТП, возвращаясь с войны в Украине

Оккупантам удалось выжить на войне в Украине, но, не доехав домой, они стали жертвами ДТП.

Pоссийские захватчики попали в ДТП и погибли / Фото ua.depositphotos.com, informnapalm

В РФ произошло смертельное ДТП, в котором погибли два дагестанца. Они возвращались с войны против Украины. Третий оккупант, который был с ними в одном авто, попал в реанимацию.

Авария произошла недалеко от аэропорта "Кавминводы" в Ставропольском крае РФ, пишут росСМИ.

Дагестанцы остановили машину и вышли из нее, когда в них влетел другой автомобиль.

"Представляю, как обломились родные жертв ДТП – ни тебе компенсации, ни "Лады". Зажмурились бы они чуть раньше и чуть дальше, семьи были бы счастливы", – прокомментировал в Telegram инцидент сооснователь волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

Как сообщал Главред, в Украине был ликвидирован костромской уголовник-рецидивист с десятилетним криминальным стажем. Заключенный Андрей Чечуров состоял в ЧВК "Вагнера", хотя должен был отбывать срок за кражу и сбыт наркотиков.

Под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

Другие новости: