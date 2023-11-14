ЕС выступил с обнадеживающим заявлением по боеприпасам для Украины

Производители боеприпасов в Евросоюзе могут пересмотреть свои экспортные планы, чтобы помочь ВСУ.

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Производители боеприпасов в ЕС пересмотрят свои экспортные планы в пользу Украины / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pexels.com

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель высказал идею о возможном пересмотре экспортных планов производителей боеприпасов в Евросоюзе. По его словам, практически 40% продукции этих стран экспортируется в третьи страны и этот резерв можно использовать для помощи Украине с боеприпасами. Об этом он сообщил 14 ноября перед встречей министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе, на которой обсуждается прогресс с поставкой миллиона боеприпасов Украине в течение года.

"Около 40% продукции экспортируется в третьи страны. Следовательно, недостатка производственных мощностей нет, проблема в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное - для Украины", - сказал представитель ЕС.

Жозеп Боррель подчеркнул успешное завершение первого этапа плана поставки Украине миллиона боеприпасов, который был объявлен весной 2023 года. По плану, для поставки использовались имеющиеся запасы армий стран-членов ЕС.

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"Первый этап предусматривал предоставление армиями имеющихся запасов и он уже завершен. Здесь мы достигли того, что и предполагали, – более 300 тысяч снарядов было предоставлено", – добавил Боррель.

В настоящее время решающую роль играет новое производство, которое зависит от контрактов, заключенных между странами-членами ЕС и производителями боеприпасов. Боррель отметил важность этого этапа и выразил надежду, что это поможет обеспечить Украину необходимыми боеприпасами.

Военная помощь Украине

Напомним, 3 ноября США заявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 425 миллионов долларов, который включает поставку реактивных систем залпового огня HIMARS и противовоздушных установок NASAMS. Также в рамках этого пакета Украине передадут боеприпасов на сумму 125 миллионов долларов.

Также Соединенные Штаты тайно передали Украине по меньшей мере один экземпляр самой мощной бронированной машины разминирования M1150 Assault Breacher. M1150 Assault Breacher является тяжелым разминирующим транспортным средством, предназначенным для очистки мин и препятствий на пути пехоты и бронетехники.

Как ранее сообщал Главред, Литва передала Вооруженным Силам Украины две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS, а также необходимое оборудование для их функционирования и автомобили для персонала.

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