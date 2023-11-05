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Бронированный "монстр": США тайно передали Украине мощную штурмовую машину

Алексей Тесля
5 ноября 2023, 11:38
Машина предназначена для обезвреживания мин и взрывчаток. Она построена на базе шасси M1 Abrams.
M1150 Assault Breacher
Владимир Зеленский осмотрел машину M1150 Assault Breacher / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента

Соединенные Штаты передали Украине как минимум один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования M1150 Assault Breacher.

О тайной передаче новой техники ВСУ стоимостью четыре миллиона долларов идет речь в сообщении издания Forbes.

При этом пока официально о поставке не сообщалось. Издание обратило внимание на фотографии, которые были сделаны 3 ноября по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Украины. На одном из снимков видна 55-тонная американская бронемашина M1150.

Отметим, что бронемашина Assault Breacher способна выкапывать и подрывать противопехотные мины, открывая проходы через минные поля.

M1150 Assault Breacher

Машина предназначена для обезвреживания мин и взрывчаток. Она построена на базе шасси M1 Abrams оснащена минным плугом и зарядом линии разминирования.

Применяется для расчистки путей для войск и других транспортных средств через минные поля, придорожные бомбы и самодельные взрывные устройства. 72-тонная машина длиной 12 м построена на базе M1 Abrams с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, но оснащена лишь пулеметом Browning M2 и передним плугом шириной 15 футов (4,6 м), поддерживаемым металлическими лыжами, скользящими по грязи и имеют на вооружении около 3200 кг взрывчатки.

Они оснащены системой линейных взрывных зарядов (Linear Demolition Charge System, LDCS): ракетами, несущими взрывчатку С-4 на расстояние до 100-150 метров вперед, взрывая скрытую взрывчатку на безопасном расстоянии, чтобы войска и транспортные средства могли безопасно пройти.

Смотрите видео - как работает M1150 Assault Breacher:

Ранее сообщалось о том, что американские супер-танки Abrams уже в Украине. Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя. Если американские танки Abrams бросить на передовую, то они не проживут на поле боя слишком долго.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что Украина в ближайшее время получит более десяти танков Abrams, которые передадут Соединенные Штаты.

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новости США война России и Украины Танк Abrams
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