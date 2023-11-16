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Западные СМИ оценили потери россиян на Авдеевском направлении

Елизавета Бельмас
16 ноября 2023, 20:47
Россияне могут терять до тысячи солдат в день под Авдеевкой.
Западные СМИ оценили потери россиян на Авдеевском направлении
Западные СМИ оценили потери россиян на Авдеевском направлении / колллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, 14 ОМБ

Эксперты западных СМИ сообщают, что потери российской армии в войне против Украины могут составлять в целом до 400 солдат в день. При этом на Авдеевском направлении потери врага в два раза выше - до 1000 человек в день. Об этом сообщают в Guardian.

Согласно сообщениям чиновников, Россия в боях на украинской территории потеряла от 300 000 до 400 000 убитыми и ранеными, и прямо сейчас теряет от 500 до 1000 человек в день под Авдеевкой.

Также, анонимные источники допускают, что контрнаступление на Запорожском фронте завершено, несмотря на то, что некоторые бригады переправились через реку в районе Херсона.

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По мнению одного из чиновников, который предпочел остаться анонимом, уверен, что "ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше". Он считает, что "затяжной конфликт" , в котором решающее значение имеет помощь запада, будет затягиваться и продолжаться дальше.

В то же время, согласно информации источников, позицию на левом берегу Днепра удалось занять трем бригадам, чему россияне противостоять не смогли. При этом эксперты, несмотря на успех переправы, заявляют, что прогресс, скорее всего, будет постепенным и напомнит летнее продвижение на Запорожском направлении.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты уменьшили активность авиации на Авдеевском направлении. Однако ситуация очень напряженная. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. В течение суток оккупанты нанесли 9 авиаударов. На Марьинском направлении оккупанты небольшими группами штурмуют позиции украинских военных.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на передовой оказалась более сложной, чем ожидали союзники. Столтенберг также сообщил, что Россия пытается начать наступательную операцию вокруг Авдеевки. Он призвал увеличить поддержку Украины.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район. эта переброска преимущественно происходит в направление Бердянска. Андрющенко также добавил, что авиация оккупантов снова заходит с направления "Эйск-Приморско-Ахтарск" в направление на север Донецкой области.

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война в Украине Авдеевка
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