УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

Юрий Берендий
16 ноября 2023, 18:30
В НАТО отметили, что поддержка Украины остается ключевым приоритетом для всех членов альянса, включая США.
Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара
Генсек НАТО отметил, что ситуация на передовой оказалась более сложной / Коллаж Главред, фото: офис президента, Минобороны РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на передовой оказалась более сложной, чем ожидали союзники. Столтенберг также сообщил, что Россия пытается начать наступательную операцию вокруг Авдеевки. Он призвал увеличить поддержку Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО с участием президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, сообщает 24 канал.

"Мы видим, как Россия пытается начать наступательные операции вокруг Авдеевки. Но тот факт, что ситуация на поле боя сложнее, чем мы надеялись, не является аргументом против поддержки. Это аргумент в пользу большей поддержки Украины, потому что, опять же, мы не можем позволить президенту Путину одержать победу", – подчеркнул он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что украинцы уже одержали победу, пройдя через эту войну и освободив половину оккупированной территории.

видео дня

В ответе на вопрос журналиста об обсуждении в Конгрессе США относительно будущей помощи Украине, Йенс Столтенберг ответил, что победа Путина будет трагедией не только для украинцев, но и для западного мира.

"Это будет опасно для нас, потому что тогда будет понятно, что когда авторитарные лидеры применяют военную силу, когда они нарушают международное право, когда они вторгаются в другую страну, они получают то, что хотят, и это сделает мир более опасным, а нас более уязвимыми", – добавил глава НАТО.

Он выразил мнение, что дальнейшая поддержка Украины в этом конфликте в интересах национальной безопасности всех членов НАТО, в частности Соединенных Штатов. Кроме того, Столтенберг считает, что военная помощь останется актуальной, поскольку союзники анонсируют новые пакеты помощи для Украины.

Наступление России на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, как говорится в сообщении разведки Министерства обороны Великобритании, в течение последней недели российские войска продолжают активные действия вокруг города Авдеевка, пытаясь окружить этот населенный пункт.

В то же время, как отмечает спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направлениялександр Штупун, противник изменил тактику наступательных действий на Авдеевском направлении.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий барабаш сообщил, что потери российских оккупантов в городе Авдеевка, Донецкой области, превысили те, которые они испытали в Угледаре и Бахмуте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка ВСУ
Реклама

Главное за день

Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

18:30 Украина
ЕС теряет терпение: Польшу накажут за блокировку границ и товаропотока

ЕС теряет терпение: Польшу накажут за блокировку границ и товаропотока

18:30 Украина
"Сразу несколько плацдармов": в ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра

"Сразу несколько плацдармов": в ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра

17:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:35

Оля Цибульская в слезах показала опухшее красное лицо

18:30

Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

18:30

ЕС теряет терпение: Польшу накажут за блокировку границ и товаропотока

18:25

Могут ли ВСУ остаться без Starlink: окончательный ответ эксперта

17:51

"Сразу несколько плацдармов": в ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра

Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - ЗолотаревМаск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев
17:50

Почему нельзя говорить "впасти в обморок": как не совершать распространенную ошибку

17:47

На всех 403 АЗК ОККО уже продается зимний дизель актуально

17:47

Кто стоит за Маском и его заявлениями об Украине: Золотарев объяснил ситуацию

17:47

76-летнего Арнольда Шварценеггера поймали за поцелуями с 41-летней актрисой

Реклама
17:40

Новая атака оккупантов на Херсонщине: разрушен важный объект, есть жертвы

17:27

Можно ли держать в доме каллы: что стоит знать, прежде чем покупать эти цветы

17:24

Кот сильно чудит, когда ревнует

17:23

Арестович "влип": против него открыли уголовное дело

16:58

Вы будете удивлены: почему на самом деле кот ест траву - врач назвал 4 причины

16:52

Опасные инциденты на ЗАЭС: оккупанты пренебрегают ядерной безопасностью, что произошло

16:48

Не думайте, попробуйте: Клопотенко показал рецепт сочных традиционных синнабонов

16:45

Анна Кошмал показала нежную романтику с мужем-"фантомом"

16:40

Будет сумасшедший успех и достаток: что нужно сделать 18 ноября

16:38

В РФ нашли мертвыми экс-командующего 6-й армии ВВС России с супругой – росСМИ

16:30

"Тупик" на фронте может затянуться на год, Украина не пойдет на "сделку" – Time

Реклама
16:25

Уберите это немедленно: что нельзя хранить на балконе

16:17

СМИ: украинская ДРГ прорвалась в казарму оккупантов - те открыли огонь друг по другуВидео

16:09

Лети, моя лебедушка: Тоня Матвиенко показала трогательное видео с мамойВидео

15:57

Взрывы в воинской части в РФ: у россиян паника из-за "пропавших" оккупантовВидео

15:44

Переделанного Киркорова уличили в трусости

15:40

Прекращение выплат и льгот: 4 страны отменят помощь украинцам

15:39

Результат невероятный: топ-генерал США прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

15:36

Пощечина России и Ирану: Украина запустила производство аналога дрона Shahed-136

15:33

Украине не отменят "транспортный безвиз" на фоне протестов поляков

14:36

Зима поразит аномальными температурами: к чему готовиться украинцам

14:29

Виталий Портников. Важнейшие итоги встречи Байдена и СиВидеоблоги

14:25

В Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление по войне РФ против Украины

13:52

Что можно сделать из черствого батона: 3 причины не выбрасывать его в мусорку

13:46

Оптическая иллюзия для гениев: только 1% людей найдёт бабочку среди попугаев

13:44

Юная жена "холостяка" Макацарии показала тело через 5 месяцев после родовВидео

13:35

Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в ОВА описали последствия, есть раненый

13:29

"Контакты с Россией для него не табу": эксперт раскрыл отношение Маска к Путину

13:26

РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь: к чему готовятся россияне

13:12

"Тревога по 12 часов в день": в Воздушных силах предупредили о планах россиян

12:54

Мир наизнанку. Украина - 1 выпуск: Комаров примет участие в поисках 300-летнего артефакта

Реклама
12:44

Нужно найти утку на картинке за 10 секунд: лишь единицы справятся с загадкой

12:42

Держатся за руки: Пугачеву и Галкина "поймали" на улицах Лиссабона

12:40

Девушка попала в больницу после того, как регулярно зажигала ароматические свечи

12:38

Он покорит своим вкусом: рецепт салата Мой Генерал на Новый год 2024Видео

12:21

Последствия будут значительные: разведка Британии оценила захват Авдеевского коксохима

12:16

Минус арсенал оружия для оккупантов: в ГУР раскрыли детали взрыва в ВолгоградеВидео

12:03

В Киев приехал новый глава МИД Британии: о чем Камерон говорил с Зеленским

12:02

Пролежат неделями: как хранить лимоны, чтобы не испортились

11:50

"Несут негативный характер": экс-жены Остапчука получили оценку от его молодухи

11:38

Уилла Смита объявили геем: он и его жена отреагировали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять