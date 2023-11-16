Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

В НАТО отметили, что поддержка Украины остается ключевым приоритетом для всех членов альянса, включая США.

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Генсек НАТО отметил, что ситуация на передовой оказалась более сложной / Коллаж Главред, фото: офис президента, Минобороны РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на передовой оказалась более сложной, чем ожидали союзники. Столтенберг также сообщил, что Россия пытается начать наступательную операцию вокруг Авдеевки. Он призвал увеличить поддержку Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО с участием президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, сообщает 24 канал.

"Мы видим, как Россия пытается начать наступательные операции вокруг Авдеевки. Но тот факт, что ситуация на поле боя сложнее, чем мы надеялись, не является аргументом против поддержки. Это аргумент в пользу большей поддержки Украины, потому что, опять же, мы не можем позволить президенту Путину одержать победу", – подчеркнул он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что украинцы уже одержали победу, пройдя через эту войну и освободив половину оккупированной территории.

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В ответе на вопрос журналиста об обсуждении в Конгрессе США относительно будущей помощи Украине, Йенс Столтенберг ответил, что победа Путина будет трагедией не только для украинцев, но и для западного мира.

"Это будет опасно для нас, потому что тогда будет понятно, что когда авторитарные лидеры применяют военную силу, когда они нарушают международное право, когда они вторгаются в другую страну, они получают то, что хотят, и это сделает мир более опасным, а нас более уязвимыми", – добавил глава НАТО.

Он выразил мнение, что дальнейшая поддержка Украины в этом конфликте в интересах национальной безопасности всех членов НАТО, в частности Соединенных Штатов. Кроме того, Столтенберг считает, что военная помощь останется актуальной, поскольку союзники анонсируют новые пакеты помощи для Украины.

Наступление России на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, как говорится в сообщении разведки Министерства обороны Великобритании, в течение последней недели российские войска продолжают активные действия вокруг города Авдеевка, пытаясь окружить этот населенный пункт.

В то же время, как отмечает спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направлениялександр Штупун, противник изменил тактику наступательных действий на Авдеевском направлении.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий барабаш сообщил, что потери российских оккупантов в городе Авдеевка, Донецкой области, превысили те, которые они испытали в Угледаре и Бахмуте.

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