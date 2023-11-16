Кто стоит за Маском и его заявлениями об Украине: Золотарев объяснил ситуацию

В США фактически появилась "третья партия" – так называемые трамписты, которые критикую текущую политику Белого дома, отметил Андрей Золотарев.

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Заявления Маска совпадают с позицией сторонников Трампа - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Instagram И. Маска, скриншот YouTube

Американский миллиардер Илон Маск, вероятно, выражает свою личную позицию, когда делает резонансные заявления. Впрочем, его риторика совпадает с линией "трампистов", которые фактически стали "третьей партией" в США со своей отдельной избирательской базой. Об этом заявил руководитель аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Маск, скорее всего, выражает свою личную позицию. Однако она совпадает с линией так называемых трампистов, которые фактически оформились в еще одну "партию" в Штатах.

По словам экспертов, "трамписты" уже заполучили даже собственную электоральную базу.

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"Наверняка, это его личная позиция. Но в Вашингтоне уже не двухпартийная, а, фактически, полуторапартийная поддержка Украины. Ведь по сути в США появилась третья партия – трамписты. И позиция Маска в последнее время соотносится с этой группой, которая критикует нынешнюю политику Белого дома. И эта критика имеет отдельную электоральную базу – нельзя сказать, что это мнение отдельных политиков", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Скандальные заявления Илона Маска о войне в Украине

Американский предприниматель Илон Маск ранее назвал войну в Украине "безнадежной ситуацией" и призвал к "прекращению огня". Кроме того, он сказал, что Штатам, мол, следует восстановить нормальное отношения со страной-агрессором Россией.

Кроме того, Маск подверг критике решение США передать Украине кассетные боеприпасы. По словам инженера, подобный шаг Вашингтона является, дескать, лицемерием и якобы не приведет к результатам.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на бред Маска насчет "сдачи Украины". Чиновник сказал, что отказ Штатов от поддержки украинского государства не приведет к завершению войны.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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