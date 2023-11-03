"Без этого не будет результата": Данилов прокомментировал статью Залужного

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал статью Валерия Залужного для издания Economist и отметил важность новых подходов для противодействия оккупантам.

https://glavred.info/ukraine/bez-etogo-ne-budet-rezultata-danilov-prokommentiroval-statyu-zaluzhnogo-10513768.html Ссылка скопирована

Данилов прокомментировал статью Залужного / Коллаж Главред, фото: аппарат СНБО, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в том, что Украина должна менять свои подходы войны против России.

"Я хочу напомнить ситуацию, которая была в феврале и марте 2022 года. Если вы помните, мы тогда умоляли (партнеров - ред.) дать защиту нашему небу, закрыть наше небо. Потому что это было о наших детях, это было о наших гражданских. К большому сожалению, в то время мы не получили никакого ответа. А (после - ред.) помощь начала поступать, она постепенно поступала", - сказал Данилов в интервью "Радио Свобода".

По его мнению, "если бы эта помощь поступала быстрее, то, может, были бы другие результаты". Данилов подчеркнул, что когда Российская Федерация восстанавливается, расширяя свои связи с другими странами, такими как Иран и Северная Корея, ситуация становится довольно сложной.

видео дня

"Поэтому я думаю, что генерал Залужный прав. Мы неоднократно об этом говорили, в том числе на заседаниях Ставки, что нужны новые подходы", - сказал он.

Также Данилов прокомментировал ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Он подчеркивает, что можно определить момент начала этой дискуссии с партнерами по поставке F-16.

"К сожалению, до сих пор ее реализация не состоялась. Любой военный понимает, что без достижения такого паритета в воздухе, у нас крайне трудно достичь желаемых результатов", - делает вывод Данилов.

Секретарь СНБО указывает, что несмотря на это, наша цель остается неизменной - освободить нашу страну, выгнать врага за пределы её территории, на границы 1991 года, и поставить окончательную точку в этом вопросе.

"Это обязательно произойдет, как бы враг не хотел нам навредить, как бы на сегодняшний день не начинал кое-кто под русскую дудку играть на территории тех или иных стран. Мы понимаем, что нам надо делать, и мы последовательны в своих действиях", - резюмировал он.

Статья Залужного для издания Economist-что известно?

Нгадаем, как ранее сообщал Главред, по словам Валерия Залужного, западные союзники были слишком осторожны в предоставлении Украине новейших технологий и более мощного оружия, что дало России возможность перегруппироваться и усилить свою оборону после продвижения Украины на севере в Харьковской области и на юге в Херсонской области в конце 2022 года.

Он также отметил, что до конца 2023 года Россия может увеличить количество своей авиации, формируя новые штурмовые эскадрильи. Однако это не приведет к полному доминированию в воздухе для РФ.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал потери российских оккупантов в войне с Украиной. По его словам, страна-агрессор потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.