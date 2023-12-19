Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек: сколько это будет стоить

Зеленский отметил, что в плане мобилизации, пока не увидел там демобилизации, хотя это вопрос номер один.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-rozpoviv-pro-mobilizaciyu-500-tisyach-osib-skilki-ce-koshtuvatime-10526390.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал о новой мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, скриншот: видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 декабря, провел итоговую пресс-конференцию, где рассказал о новом плане мобилизации.

"Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", - сказал президент на пресс-конференции.

По словам Зеленского, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

видео дня

"Это вопрос, прежде всего, людей. Это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика. Потому что будет с миллионной армией Украины, что было с теми ребятами, которые каждый день там, с теми, которые два года защищают наше государство. Если у нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то это должен быть комплексный план. И в этом мобилизационном законе Вы должны предоставить ответы мне, обществу прежде всего. Поэтому они начали работать над этим планом", - сказал он.

Зеленский отметил, что пока не увидел там демобилизации, хотя считает, что это вопрос номер один.

"Главное, чтобы этот процесс был по отношению справедливости к нашим мощным воинам. Им очень тяжело там, неоднократно я там был. Я очень хотел бы, чтобы наше военное руководство понимало все эти вызовы, мы не можем потерять самых смелых людей, мощных людей, их моральное состояние. Я им благодарю за эту стойкость, но тем не менее, если мы говорим о дополнительных силах мобилизационные, мы должны найти где мобилизационные процессы и это должно быть выполнено предметно, с конкретикой и с большим уважением к воинам. Вот почему я и попросил, чтобы было много ответов", - сказал президент.

Что касается командировок и ротаций, по словам Зеленского, там должны быть и вопросы отпусков, перехода с одного места на другое.

"Что касается финансов. Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млн гривен. Поэтому я, как президент, как человек, который много своего времени отдает для того, чтобы найти ту или иную финансовую поддержку Украины. Я хотел бы понимания от премьера-министра, от министра финансов, откуда взять средства", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде заговорили о мобилизации женщин. Сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.

Буданов заявил, что Силы обороны не могут обойтись без мобилизации. Численность Сил обороны составляет около 1,1 млн человек. Эти объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, поэтому без мобилизации не обойтись.

Стало известно, кто будет призван, а кто получит отсрочку по новому закону. В Украине готовятся к изменениям в мобилизации. Новый законопроект предусматривает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.