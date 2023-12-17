Силы обороны не могут обойтись без мобилизации - Буданов

Численность Сил обороны составляет около 1,1 млн человек. Эти объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, поэтому без мобилизации не обойтись, сказал Буданов.

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По словам Буданова, в Силах обороны надо держать постоянно около 1,1 млн человек / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

Общая численность Сил обороны, условно говоря, составляет около миллиона ста тысяч человек, и такие объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, поэтому без мобилизации Украина обойтись не сможет в рамках войны. Об этом заявил руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов, сообщает агентство "Укринформ".

"Для понимания: совокупно Силы обороны Украины сейчас - назову немножко условное количество, чтобы мы не подошли к гостайне - миллион сто. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация. Надо отбрасывать даже мысли, что от мобилизации можно отойти. Нельзя. Миллион сто не покроет никакой рекрутинг. Это такая же проблема, как и с боеприпасами, потому что объемы - огромные", ‒ заявил Буданов.

По его словам, вышеуказанное количество людей в Силах обороны надо держать постоянно.

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"Появляется следующий вопрос: люди, все, кто хотели, они пришли. Кого призывают? К сожалению, ответа хорошего здесь не будет. Если не найти для них мотивацию, то сколько бы людей - принудительно, не принудительно - или согласно каким-то нормам законодательства мы бы не загнали (в армию - Главред) - их КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже надо признавать откровенно", - подытожил генерал Буданов.

Мобилизация в Украине

Напомним, в наработке законопроекта предусматривается привлечение женщин к военному учету и базовой подготовке. Также возможна их добровольная служба во время военного положения, но не на боевых должностях. В законопроекте учитываются исключительные ситуации, когда женщины могут быть освобождены от службы из-за беременности или ухода за ребенком.

Также министр обороны, Рустем Умеров, подчеркнул важность привлечения местного самоуправления к работе по увеличению численности специалистов в Вооруженных Силах. Он выразил надежду на большую поддержку местных органов в деле мобилизации.

Как ранее сообщал Главред, продление военного положения в Украине до февраля 2024 года сопровождается дальнейшей мобилизацией. Однако, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, Соломия Бобровская, указала на значительные недостатки в процессе мобилизации.

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