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У нас провал в мобилизации: депутат назвала главные проблемы украинской армии

Елизавета Бельмас
11 декабря 2023, 19:28
В Верховной Раде Украины рассказали о главных проблемах в мобилизации.
Депутат назвала главные проблемы украинской армии
Депутат назвала главные проблемы украинской армии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине продлили военное положение до февраля 2024 года, соответсвенно - продлена и мобилизация. При этом, в ее процессе есть значительные недостатки, о который рассказала член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Проблемы армии в Украине

Самой первой проблемой мобилизации в Украине Бобровская называет отбор по принципу количества, а не качества. Она утверждает, что "провал в мобилизации" обусловлен и расслабленностью тыла, и методами ТЦК и отношением к солдату в армии. Депутат также добавила, что всех возмущает, что ТЦК закрывают глаза на ночные клубы в столице, но при этом есть семьи, в которых всех мужчин забрали на фронт.

Вторым значительным недостатком армии член комитета называет возраст и состояние здоровья. Она объясняет, что мужчины старше 50 лет не смогут показать такого физического результата, как бойцы в 30+ лет. А также командирам сложно управлять теми, у кого есть зависимости или болезни, с которыми служить вообще нельзя.

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Третьим важным нюансом и проблемой Бобровская называет однобокость комплектации. По ее словам, мобилизацию обеспечивают ТЦК, которые подчиняются Сухопутным войскам и в приоритете у них комплектация сухопутных бригад и однобокость во всех других вопросах.

Мобилизация в Украине

Напомним, украинцев в 2024 году, скорее всего, ждет усиление мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Помимо этого известно, что до конца 2023 года в Украине должны принять новый законопроект о мобилизации, который будет регулировать вопросы вручения повесток, отсрочки от службы, финансовой мотивации, соблюдения прав военнообязанных.

Также, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что в Верховной Раде рассматривается инициатива, если военнообязанный получает магистратуру впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка, если во второй раз, тогда - нет.

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мобилизация война в Украине
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