Украинцев ждет усиление мобилизации в 2024 году - Золотарев

Как говорит политолог Андрей Золотарев, дефицит людей и снарядов в ВСУ придется покрывать усилением мобилизации в следующем году.

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Украинцев в 2024 году, скорее всего, ждет усиление мобилизации - Золотарев / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцев в 2024 году, скорее всего, ждет усиление мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Есть закономерность – если не хватает ракет и снарядов, этот дефицит покрывается людьми. То есть по сути нас ждет усиление мобилизации. Безусловно, будут отменены многие льготы по мобилизации – все это мы увидим в 2024 году, поскольку сдерживание наступления грозит потерями, и их потребуется покрывать", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия. видео дня

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине планируют внести изменения в порядок проведения мобилизации. Законопроект будет подан в Верховную Раду после предварительного согласования его с Генеральным штабом.

Также Украина внедряет электронный кабинет для военнообязанных призывников, который будет содержать их личные данные. В Министерстве обороны рассматривают изменения в процессе мобилизации, включая возможную необходимость появляться в военкомате в течение 48 часов.

Кроме этого, в Верховной Раде Украины внесли предложения по возможных изменений в системе мобилизации. Среди них - установление отсрочки от призыва для студентов, педагогов, лиц определенного возрастного состава, ветеранов и родственников инвалидов.

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