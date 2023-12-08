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Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев

Анастасия Заремба
8 декабря 2023, 10:10
При отсутствии финансовой помощи от США Украине придется включать "печатный станок" и усиливать давление на бизнес, считает эксперт.
Андрей Золотарев
Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев / Главред

Сенат США провалил вынесение на обсуждение вопроса о предоставлении нового пакета военной помощи Украине - 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, какие последствия ждут Украину без согласованной помощи со стороны США.

Вопрос рассмотрения выделения помощи Украине в Сенате США отложен. Как скоро американские законодатели могут к нему вернуться?

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Времени до каникул у Конгресса не так уж и много, до 15 декабря. И в Белом доме прекрасно понимают, что это критически значимо для Украины, потому что в противном случае это будут рассматривать уже после Нового года, во второй половине января. Понятно, что эта задержка будет оплачиваться кровью украинских солдат и, возможно, очень большими проблемами для Украины на фронте. На что, собственно говоря, Кремль и рассчитывает.

То, что сложилась такая ситуация, было вполне прогнозируемо, поскольку много раз говорили о том, что к концу года Украина неизбежно станет заложником внутриполитических разборок в США. Поскольку началась избирательная кампания, для республиканцев критически важно показать, что они противники нелегальной миграции, настроены строить стену на границе с Мексикой, что сулит многомиллиардные затраты, ведь этого ждут их избиратели. В свою очередь, для Байдена критически важно не упасть в глазах вчерашних иммигрантов, которые в значительной степени голосуют именно за демократов и потенциально за Байдена. И если он отступит перед республиканцами, это может негативно сказаться на его электоральных шансах. Соответственно, мы получаем ситуацию, когда в США электоральные риски перевешивают военные риски для Украины.

Пока остается надеяться, что за оставшуюся неделю будет найден какой-то компромисс для того, чтобы Украина получила помощь. Но тенденция такова, что в 2024 году объемы и военной, и финансовой помощи будут значительно меньше.

В конце концов, этот вопрос решится – вопрос в том, успеют ли это сделать своевременно. Уже были прецеденты в истории, когда во время войны во Вьетнаме задержка с пакетом американской военной помощи фатально отразилась на военном противостоянии, когда Северный Вьетнам, воспользовавшись тем, что в войсках Южного Вьетнама возник дефицит боеприпасов сумел военным путем получить победу. А именно тогда в Соединенных Штатах шла острая дискуссия относительно того, стоит ли подливать масло в огонь войны или подождать. Кстати, тогда одним из тех, кто выступал за деэскалацию, был молодой и перспективный конгрессмен Джо Байден. А на этом фоне задержка с решением вопроса о финансовой и военной помощи Украине, естественно, вызывает тревогу.

Если в США будут затягивать с решением этого вопроса, насколько серьезными могут быть проблемы на фронте, и в чем они могут проявиться?

Если Россия почувствует, что у ВСУ есть дефицит боеприпасов, средств поражения, то она попытается этим воспользоваться, начав активное наступление.

То есть вслед за Авдеевкой и Купянском будут и другие направления – до того же Харькова около 100 километров. Собственно, поэтому, особенно у Z-пропагандистов, наблюдается военная эйфория – мол, сейчас Вашингтон свернет помощь Украине, и мы их "дожмем".

Насколько я понимаю, на данный момент идет вопрос о принятии не военной, а финансовой помощи...

Да, финансовой помощи, когда Украина ежемесячно получала по 40 миллиардов гривен, закрывая дефицит бюджета, уже не будет.

Я как раз хотела спросить о последствиях – что будет, если у нас не будет этой помощи?

Не хочу становиться Капитаном Очевидность, но нас ждет "печатный станок" – это мы увидим по курсу гривны. Также стоит ожидать усиления налогового давления – уже сейчас Гетьманцев говорит о необходимости повышения акцизов на автогаз (что окажет кумулятивный эффект на многие товары и услуги), а также будут искать способы пополнения бюджета усилением давления на бизнес. И, естественно, будут резать "по-живому", сокращая расходы на социальные программы. В частности, у мэров уже забрали НДФЛ, благодаря которому у местных властей в течение года "пилорама" работала без остановки на плитке, озеленении и т.д. Теперь этого не будет, и на местах это ощутят.

Как мы видим, помощь Запада к нам идет долго. Насколько серьезно это отразится на фронте, если еще и экономику начнет "штормить"?

Есть закономерность – если не хватает ракет и снарядов, этот дефицит покрывается людьми. То есть по сути нас ждет усиление мобилизации. Безусловно, будут отменены многие льготы по мобилизации – все это мы увидим в 2024 году, поскольку сдерживание наступления грозит потерями, и их потребуется покрывать.

Учитывая то, как ситуацию с блокировкой голосования в Сенате подает Россия, насколько вероятен сценарий, что РФ попытается усадить Украину за стол переговоров на этом фоне?

Только ленивый не говорил о том, что Путин ждет президентских выборов в США. Но сейчас ситуация такова, что, возможно, этот шанс [на переговоры] попытаются использовать, не дожидаясь выборов. этого использовать. Очевидно, исходят из того, что дефицит боеприпасов может негативно сказаться на боеспособности ВСУ, нам предстоят очень тяжелые месяц или даже два.

То есть фактически до выборов в РФ, я правильно понимаю?

Да. Не исключен сценарий, что после выборов в РФ там могут начать очередную волну мобилизации. Если сейчас, фактически, проблема решается за счет контрактников и желающих рискнуть головой хватает, то потом Россия попытается развернуть дополнительны 400 тысяч человек для того, чтобы, "дожать" ситуацию до выборов президента США осенью.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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война в Украине Сенат США военная помощь Андрей Золотарев
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