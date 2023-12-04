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Отсрочки для студентов и родственников инвалидов: в Раде рассказали, как хотят поменять мобилизацию

Дмитрий Видоменко
4 декабря 2023, 13:04обновлено 4 декабря, 14:13
В Раде рассказали детали возможных изменений по мобилизации в Украине. Речь идет об отсрочке для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов.
Срочник, мобилизация
В Раде идут серьезные обсуждения изменения процессов мобилизации / коллаж Главред, фото УНИАН

В Раде рассказали детали возможных изменений по мобилизации в Украине ‒ касаемо отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации бойцов ВСУ. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета парламента по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона.

Что предлагают нардепы в плане демобилизации:

  • установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, которые вернулись из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечения после ранения, а что должно обеспечить государство через ВЛК, чтобы уменьшить бюрократию);
  • установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;
  • установление права на увольнение с военной службы лиц, у которых есть инвалидность либо первой, либо второй группы;
  • установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, которые досрочно разорвали контракт.

Отсрочки для преподавателей ВУЗов и студентов

"Что касается преподавателей, то это однозначно право на отсрочку. Что касается студентов, то сейчас идет дискуссия о недопущении нарушения прав человека на получение образования. Но что решено - когда человек получает второе или третье высшее образование, дать возможность завершить обучение, это однозначно уже решено", - объяснил Цымбалюк.

С другой стороны, по его словам, юридическое управление Верховной Рады подготовит предложения по тем лицам, которые в будущем захотят получать вторую, третью высшую или профессиональную подготовку, каким образом может быть ограничено такое право.

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"Но практика свидетельствует о том, что мы работаем по квотам Минобразования на соискание специальности. На самом деле проблема существует в том, что в десятки раз возросло количество тех, кто начал получать второе, третье высшее или профессиональное образование. Поэтому решили нормировать: если человек получает первое высшее образование - вопрос не обсуждается, он имеет право на отсрочку, если он уже поступил и получает второе или третье мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить", - сказал Цымбалюк.

Про бойцов срочной службы

"Это очень важный вопрос. И более того, они все без исключения уже отслужили законом сроки. Поэтому мы предполагаем, что после изменений в законодательстве, Верховный главнокомандующий должен будет подписать закон о демобилизации и все эти лица, они будут демобилизованы", - говорит Цымбалюк.

Про родственников-инвалидов

Кроме того, по словам нардепа, в Раде обсуждается вопрос, как снизить число людей, которые ухаживают за лицами с первой и второй группами инвалидности.

"В настоящее время законодательством не ограничено такое количество. Мы планируем ограничить - одно лицо призывного возраста имеет право на отсрочку по уходу за лицом-инвалидом, если нет других членов семьи, которые могут за ней ухаживать (речь о членах семьи трудоспособного возраста, не пенсионеры, - Главред)", - сказал Цымбалюк.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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