Мобилизация в Украине: в военкомат необходимо будет появиться в течение 48 часов

В Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.

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В Украине будет мобилизация по-новому / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН

В Министерстве обороны Украины хотят вести изменения по мобилизации. Одно из вероятных нововведений - явиться в военкомат нужно будет в течение 48.

"Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После оповещения гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов", - говорится на сайте издания ВВС Украина.

Наличие этих положений в будущем проекте закона публично подтвердил уже бывший представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Этот механизм называется "публичная повестка".

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"Относительно актуальности электронных почтовых ящиков, у нас уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять человеку злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон", - пояснил Вениславский.

Напомним, что в Украине изменят порядок мобилизации. Законопроект, которым предусматриваются изменения в порядок проведения мобилизации в Украине, будет рассмотрен в ближайшее время, сказал нардеп Егор Чернев.

Полковник ответил, нужна ли мобилизация в Украине. На фронте важны техника и различные средства вооруженной борьбы, но ключевым фактором остается пехота.

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