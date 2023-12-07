'Оккупация села под Купянском': в Харьковской ОВА рассказали о ситуации

На Слобожанском направлении оккупанты усилили обстрелы с использованием КАБов и БПЛА "Шахед".

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В Харьковской ОВА рассказали об оккупации села возле Купянска / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 22 отдельная механизированная бригада

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отреагировал на информацию российских пропагандистов, что якобы армия РФ захватила село Синьковка Харьковской области, что на Купянском направлении.

Синегубов подчеркнул, что враг продолжает обстреливать населенные пункты в Харьковской области. Несмотря на атаки, продвижения врага в направлении Синьковки нет. ВСУ отбили шесть вражеских атак на окраинах населенного пункта, передает ТСН.

"Вчера посещали позиции наших военных. Скажу так, если бой идет на крайнем огороде населенного пункта Синьковка и враг декларирует, что он ее захватил, наверное, это его позиция. Ни одной территории наши военные не отдали, на своих позициях стоят, наносят поражение врагу, чему свидетелем вчера мы и были", - подчеркнул Синегубов. видео дня

По его словам, на Слобожанском направлении оккупанты усилили обстрелы с использованием Кабов и БПЛА "Шахед". На Волчанском направлении наблюдается появление вражеских ДРГ.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что Россия пошла "мясными штурмами" на село под Купянском. На штурмы украинских позиций враг снова бросает отряды заключенных. К поддержке регулярных войск привлечена авиация России.

Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки. Российские захватчики завершают перегруппировку на Купянском направлении и после этого могут атаковать с новой силой.

Стали известны новые детали разгрома россиян под Купянском. ВСУ удалось ликвидировать оккупантов, которые еще до 20 октября 2023 года находились в местах лишения свободы.

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