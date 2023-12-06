'Город-призрак Бахмут': Тука рассказал, восстановят ли в Украине разрушенные города

Бахмут - это районный центр и он нес большую административную нагрузку местного уровня.

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Тука рассказал, восстановят ли уничтоженный Бахмут / коллаж: Главред, фото: Главред, 93-я ОМБр Холодный Яр

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука для сайта Главред рассказал, вернется ли жизнь в разрушенные города, или Бахмут останется городом-призраком.

"К сожалению, таких разрушенных городов, как Бахмут, уже немало, и, судя по всему, их будет становиться еще больше. Конечно, не все города и поселки будут возрождены. Если будут ресурсы, понастроить мы можем что угодно, но кем заселять?",- отметил он.

Эксперт напоминает, что не стоит забывать, что Бахмут - это все-таки районный центр, и, кроме функции "крыши над головой", он нес большую административную нагрузку местного уровня. Поэтому велика вероятность, что Бахмут или Авдеевка будут отстроены, или Попасная на Луганщине - город, которого фактически не существует.

"Даже россияне из Луганщины сказали, что в их планах нет восстановления Попасной. Конечно, у них в планах этого не будет, потому что им Попасная 300 лет не нужна была - они просто уничтожают все, до чего дотягиваются их артиллерия и ракеты. Это наша земля, и нам о ней нужно будет заботиться", - заявил Тука.

Эксперт рассказал, что прежде чем выбирать тот или иной путь, государству нужно будет провести немало международных конференций и круглых столов, чтобы консультанты со всего мира предоставили советы.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Ситуация на Бахмутском направлении: продвижение ВСУ

Напомним, что под Бахмутом ВСУ прорвались и захватили позиции оккупантов. ВСУ совершили контратаку вблизи Богдановки и захватили две позиции, которые ранее удерживали части российского 331-го воздушно-десантного полка ВДВ РФ.

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом. Армия Украины штурмует позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении южнее Бахмута и закрепляется на новых позициях.

ВСУ оттеснили оккупантов вблизи Бахмута и Авдеевки. ВСУ оттеснили российские войска с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки и успешно контратаковали в районе Авдеевки.

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