Под Бахмутом ВСУ прорвались и захватили позиции оккупантов: в ISW раскрыли детали

Военный обозреватель заявил, что ВСУ совершили контратаку вблизи Богдановки и захватили две позиции.

https://glavred.info/ukraine/pid-bahmutom-zsu-prorvalis-ta-zahopili-poziciji-okupantiv-v-isw-rozkrili-detali-10522654.html Ссылка скопирована

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада

В отчете аналитиков Института изучения войны заявили, что Вооруженные Силы Украины осуществили контратаку вблизи Богдановки на Бахмутском направлении и захватили новые позиции.

Американские специалисты ISW со ссылкой на Генштаб информируют, что украинские войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута. Кроме того, один украинский военный обозреватель заявил, что ВСУ осуществили контратаку вблизи Богдановки и захватили две позиции, которые ранее удерживали части российского 331-го воздушно-десантного полка ВДВ РФ.

Также отмечается, что 5 декабря российские войска продолжили локализованные наступательные операции вблизи Бахмута, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 11 штурмов вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

видео дня

Украинский командир, действующий в районе Бахмута, заявил, что артиллерийские подразделения ВСУ и операторы беспилотников уничтожают примерно 80 процентов российской техники во время российских штурмов.

Он добавил, что российские войска сосредоточены на отражении ранее утраченных позиций под Бахмутом и используют штурмовые отряды "Шторм-Z" для сильного лобового удара, а более профессиональные подразделения, прежде всего ВДВ и чеченские элементы, для поиска пробелов в украинской обороне.

Ситуация на Бахмутском направлении: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом. Сейчас оккупанты пытается атаковать позиции ВСУ на северном фланге и подвинуть подразделения Сил обороны в районе Клещиевки.

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом". Российские оккупанты уменьшили использование бронетехники для штурмов на Бахмутском направлении и бросают в бой пехоту.

Оккупанты задумали коварный план против ВСУ под Бахмутом. Известно, что российские оккупанты под Бахмутом хотят сковать украинских военных, чтобы их не перебросили на Авдеевское направление.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.