УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом"

Яна Ставская
4 декабря 2023, 20:17
Во время штурмов враг привлекает большое количество личного состава.
Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику 'отложила на потом'
Россия наступает на Бахмутском направлении / Коллаж Главреда. Фото: Генеральный штаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские оккупанты уменьшили использование бронетехники для штурмов на Бахмутском направлении и бросают в бой пехоту, рассказал в эфире Эспрессо пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

При этом все штурмовые действия россияне осуществляют при поддержке большого количества личного состава.

"В целом оккупанты пытаются давить на наши позиции пехотными подразделениями. Из-за ухудшения погодных условий оккупанты начали меньше использовать тяжелую бронетехнику", - отметил Бородин.

видео дня

По его словам, враг работает танками с закрытых огневых позиций.

"Поэтому бронетехника не является основной проблемой. Скорее количество и массированность пехотных наступлений россиян является проблемой, чем использование ими бронетехники", - пояснил боец.

Пресс-офицер 3-й ОШБ отметил, что оккупанты продолжают проводить штурмовые действия с помощью авиации и артиллерии

"Пока будут сложные погодные условия, я думаю, кардинального изменения в их атаках не будет. То есть, зимой вряд ли они будут активно использовать технику для штурмовых действий. Оккупанты и дальше будут проводить штурмовые действия при поддержке авиации, артиллерии и дронов", - добавил он.

Ситуация на фронте

Последние дни российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке. Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.

В целом, по наблюдениям Института изучения войны, русские продвинулись на Запад от железной дороги к северу от степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

По словам экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, война в Украине сейчас не в тупике, а в патовой ситуации, из которой есть выход. Массовое использование ракет дальностью до 500 км позволит украинцам в очень сжатые сроки освободить оккупированный Крым, сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Бахмут война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

20:21 Мир
Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

19:21 Синоптик
Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

19:16 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:21

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

20:17

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом"

20:17

Поедет на G20 и может попасть за решетку: президент Бразилии высмеял Путина

20:08

"По решению троек – расстреливать": Хлывнюк объяснил артистам "вне политики", почему война их касается

20:02

Мосийчук об обороне Юга: правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
19:49

Ведущая 1+1 показала новорожденную дочь и назвала ее необычное имя

19:30

В Севастополе все меньше российских кораблей - OSINT

19:21

Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

19:16

Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

Реклама
19:10

Новая термобарическая боевая часть в Shahed-131/136: что этомнение

19:03

ВСУ мощно атаковали нефтебазу оккупантов в Луганске - в СтратКоме подтвердили удар

18:48

Российские оккупанты убили известного украинского экс-футболиста

18:48

2024 год станет годом сдвигов на фронте: Снегирев - о поражении РФ

18:42

Григорий Козловский: наши ребята из "Рух" U-13 достойно победили в турнире Number One Cup актуально

18:24

Россия начала наступление на востоке Украины: экс-командир "Азова" рассказал о большой опасности

18:21

Идеальные 6 упражнений, если дома мало места: тренировка для крошечной квартиры на 6 минутВидео

18:03

Дидух высотой 6 метров и современная коляда: подробности проекта "Рождество. Ты не один"

18:01

В Украине изменят порядок мобилизации: в Раде раскрыли подробности

17:59

Кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить

17:43

Старый Новый год 2024: дата и приметы согласно новому церковному календарю

Реклама
17:38

Кристина Орбакайте вернулась в РФ, чтобы развлекаться с путинистамиВидео

17:35

Рис творит чудеса: зачем опытные хозяйки кладут несколько зерен в солонку

17:32

Без жертв не обошлось: в РФ фура на скорости влетела в колонну РосгвардииВидео

17:25

Безногий и однорукий фигурист-путинист Костомаров захотел стать боксером

16:59

Это должен сделать каждый, у кого есть цветы: секретный лайфхак с чаем, и растения с легкостью переживут зиму

16:56

Россия – уже угроза странам Балтии: генерал НАТО дал оценку ситуации

16:53

В Болгарии "разбираются" с поставками Украине 100 БТР

16:44

Почему зеваешь во время молитвы: простые ответы на сложные вопросы

16:19

Получите много денег: что положить под подушку 5 декабря, чтобы притянуть богатство

16:18

Китайский Новый год 2024: когда праздновать и чего ждать от Дракона в грядущем году

16:15

ВСУ получили еще 5000 FPV-дронов от Операции "Єдність", – UNITED24

16:08

Мазепа Игорь Александрович досье

16:05

Дерматолог показала гениальный лайфхак, как очистить спонж от косметики с помощью маслаВидео

16:05

РФ накопила 870 ракет и ставит на "шахеды": в ВСУ раскрыли планы Путина

16:03

Даже в Кремле не знают точной цифры: разведка Британии оценила потери России

15:58

Оккупант убил командира: на Херсонщине захватчики устроили смертельную перестрелку

15:50

Украина получила дефицитные ракеты и современные ЗРК - Зеленский

15:50

Предатель Царев поддержал Порошенко: депутаты – неприкасаемые и имеют право выезда за границу

15:22

Гороскоп на 2024 год: 4 знаков зодиака ждет нереальный успех

15:18

Украинцев призвали экономить электроэнергию: что произошло и как действовать

Реклама
15:16

РФ может готовиться к более серьезным конфликтам за пределами Украины – Снегирев

15:14

Павел Зибров высказал свое категоричное мнение про сбежавших Яму и Винника

15:12

Как по форме ушей узнать темперамент человека: что говорят психологи

15:12

Церковный праздник 5 декабря: что нельзя делать на преподобного Саввы

15:01

Это может полностью изменить вашу жизнь: к чему чешется левый глаз - примета

14:59

"В России действует сталинский принцип": эксперт рассказал, когда будет новая волна мобилизации

14:27

Лунный календарь 5 декабря 2023: общение с другими принесет пользу, но здоровье подведет

14:11

"Превратить СБУ в "Службу Божью Украины": Бенюк предложил реформировать спецслужбу

13:49

Залужный жаловался Ллойду Остину на ОП и попросил миллиарды снарядов для ВСУ - СМИ

13:41

Средства для Украины закончатся до конца года: в Белом доме рассказали о последствиях

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять