Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику 'отложила на потом'

Российские оккупанты уменьшили использование бронетехники для штурмов на Бахмутском направлении и бросают в бой пехоту, рассказал в эфире Эспрессо пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
При этом все штурмовые действия россияне осуществляют при поддержке большого количества личного состава.
"В целом оккупанты пытаются давить на наши позиции пехотными подразделениями. Из-за ухудшения погодных условий оккупанты начали меньше использовать тяжелую бронетехнику", - отметил Бородин.
По его словам, враг работает танками с закрытых огневых позиций.
"Поэтому бронетехника не является основной проблемой. Скорее количество и массированность пехотных наступлений россиян является проблемой, чем использование ими бронетехники", - пояснил боец.
Пресс-офицер 3-й ОШБ отметил, что оккупанты продолжают проводить штурмовые действия с помощью авиации и артиллерии
"Пока будут сложные погодные условия, я думаю, кардинального изменения в их атаках не будет. То есть, зимой вряд ли они будут активно использовать технику для штурмовых действий. Оккупанты и дальше будут проводить штурмовые действия при поддержке авиации, артиллерии и дронов", - добавил он.
Ситуация на фронте
Последние дни российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке. Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.
В целом, по наблюдениям Института изучения войны, русские продвинулись на Запад от железной дороги к северу от степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).
По словам экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, война в Украине сейчас не в тупике, а в патовой ситуации, из которой есть выход. Массовое использование ракет дальностью до 500 км позволит украинцам в очень сжатые сроки освободить оккупированный Крым, сказал он.
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