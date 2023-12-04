Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику 'отложила на потом'

Во время штурмов враг привлекает большое количество личного состава.

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Россия наступает на Бахмутском направлении / Коллаж Главреда. Фото: Генеральный штаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские оккупанты уменьшили использование бронетехники для штурмов на Бахмутском направлении и бросают в бой пехоту, рассказал в эфире Эспрессо пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

При этом все штурмовые действия россияне осуществляют при поддержке большого количества личного состава.

"В целом оккупанты пытаются давить на наши позиции пехотными подразделениями. Из-за ухудшения погодных условий оккупанты начали меньше использовать тяжелую бронетехнику", - отметил Бородин.

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По его словам, враг работает танками с закрытых огневых позиций.

"Поэтому бронетехника не является основной проблемой. Скорее количество и массированность пехотных наступлений россиян является проблемой, чем использование ими бронетехники", - пояснил боец.

Пресс-офицер 3-й ОШБ отметил, что оккупанты продолжают проводить штурмовые действия с помощью авиации и артиллерии

"Пока будут сложные погодные условия, я думаю, кардинального изменения в их атаках не будет. То есть, зимой вряд ли они будут активно использовать технику для штурмовых действий. Оккупанты и дальше будут проводить штурмовые действия при поддержке авиации, артиллерии и дронов", - добавил он.

Ситуация на фронте

Последние дни российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке. Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что наступательные действия РФ будут и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.

В целом, по наблюдениям Института изучения войны, русские продвинулись на Запад от железной дороги к северу от степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

По словам экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, война в Украине сейчас не в тупике, а в патовой ситуации, из которой есть выход. Массовое использование ракет дальностью до 500 км позволит украинцам в очень сжатые сроки освободить оккупированный Крым, сказал он.

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