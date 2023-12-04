Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

Украина вступит в НАТО, однако на это должны согласиться страны Альянса, а государству следует выполнить требования, сказал Йенс Столтенберг.

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Столтенберг - Умерову: Альянс окажет Украине долгосрочную поддержку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Зимний период усложнит боевые действия в Украине, однако страны НАТО по-прежнему полны решимости в продолжении и усилении поддержки Киева. Украинское государство вступит в Альянс после того, как участники блока дадут свое согласие и будут выполнены все требования. Об этом заявили в Североатлантическом альянсе.

В пресс-службе НАТО опубликовали сообщение о том, что 4 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг провели переговоры в Брюсселе. Они обсудили ситуацию на войне и неотложные потребности Сил обороны в борьбе с российской военной агрессией.

Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг сказал, что в НАТО полны решимость и в дальнейшем поддерживать Украину.

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"Учитывая, что зима, как ожидается, осложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения", - отметили в Альянсе.

Столтенберг отметил, что блок окажет долгосрочную поддержку Украине, чтобы адаптировать ВСУ к НАТО и "еще больше приблизить их к Альянсу".

Кроме того, Умеров и Столтенберг обсудили путь Украины в НАТО и усилия Киева в рамках реформ.

"Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и когда будут выполнены условия", - подчеркивается в заявлении коллективного блока безопасности Запада.

Отношения Украины и НАТО

Президент Владимир Зеленский предупредил США, что Россия вторгнется в НАТО, если Украина потеряет способность сохранять стойкость по причине ослабления западной помощи. По мнению гаранта, потом уже американцам придется воевать с россиянами.

В НАТО заявили, что война не закончится в 2024 году – директор Кремля Путин не демонстрирует усталости от боевых действий. В Альянсе не уверены в том, что ВСУ удастся освободить свои земли до конца следующего года.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде оценил вероятность вступления Украины в НАТО "в обмен на территории". Как полагает эксперт, сценарий невозможен, поскольку на его реализацию не пойдет ни одна из сторон.

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