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Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдет

Андрей Ганчук
29 ноября 2023, 19:17
Более 80% украинцев выступают за освобождение всех оккупированных Россией территорий, напомнил бывший руководитель Луганской ВГА Георгий Тука.
Гергий Тука, война
Украина не вступит в НАТО путем уступок России своих территорий - Тука / Главред

"Идея" на Западе о вступлении Украины в НАТО без оккупированных агрессором Россией территорий нереалистична. Против выступят украинский народ, Москва и адепты Кремля в Альянсе. К тому же подобные решения противоречат уставу коллективного блока безопасности западного мира. Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что так называемый план Украина в НАТО в обмен на территориальные уступки России реализовать невозможно. В таком сценарии не заинтересованы все стороны.

"С моей точки зрения, это нереалистичная идея по целому ряду причин. Первая причина заключается в том, что на это не согласится украинский народ. Согласно опросу, более 80% украинцев выступают за освобождение всей территории. Вторая причина – на это не согласится руководство России. Разве можно представить, что Путин откажется от того, чтобы "освободить исконно русские земли", которые уже вписаны в конституцию РФ? Это будет все равно, что он выйдет на Красную площадь, залезет на Мавзолей и на трибуне пустит себе пулю в лоб", - отметил Тука.

По его словам, такое решение также противоречит Уставу Альянса, а против будут выступать и фактические руководители Венгрии и Словакии, которые подыгрывают Кремлю.

"Кроме того, такие решения не соответствуют Уставу НАТО. Даже при таких вроде бы сладких условиях найдутся члены НАТО, которые будут против вступления Украины. Куда мы денем Орбана и его прихвостня Фицо? Никуда. Поэтому сейчас эта конструкция абсолютно недееспособна и нереалистична", - подчеркнул Георгий Тука.

Смотрите чат с Георгием Тукой на Главреде:

Видео:

Вступление Украины в НАТО "в обмен" на территории

Украина могла бы вступить в НАТО, если бы уступила агрессору России территории, сказал в августе глава аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен. По его словам, не обязательно, что такой сценарий будет реализован, однако вариант могут рассмотреть.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на резонансное заявление об Украине в НАТО в обмен на территории. По его словам, украинское государство самостоятельно решит вопрос нужных для себя условий для переговоров с Москвой.

В Офисе президента серьезно ответили на скандальное заявление в НАТО о "сдаче" украинских территорий. Советник главы президентской канцелярии Михаил Подоляк назвал такую риторику попыткой фиксации капитуляции Киева и предостерег чиновников от подобных заявлений.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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НАТО Георгий Тука война России и Украины
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