ВСУ мощно атаковали нефтебазу оккупантов в Луганске - в СтратКоме подтвердили удар

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины 3 декабря успешно атаковали нефтебазу российских военных во временно оккупированном Луганске.
"Вчера, 3 декабря 2023 года, Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефтесмазочным складам, расположенным в пределах временно оккупированного Луганска", - подтвердили в Страткоме ВСУ в Telegram.
В ночь на 4 декабря пропагандистские Telegram-каналы сообщали о том, что нефтебазу оккупантов атаковали украинские дроны. Луганчане в соцсети заявляли, что слышали около пяти звуков взрывов в период между 22:15 и 23:30.
В комментариях под соответствующими постами местные также сообщали, что "горит на улице Лутугинской возле АЗС, перед переездом". По данным Google-карт, именно там в Луганске расположена нефтебаза.
Напомним, что появились детали удара беспилотников по нефтебазе в Луганске. Целью атаки стала нефтебаза на территории временно оккупированного Россией Луганска. Попытки российских оккупантов сбить беспилотники оказались неудачными.
Раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске. По меньшей мере пять вертолетов, среди которых возможно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.
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