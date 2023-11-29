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Уничтожены и ранены десятки россиян: детали удара по "отделу полиции" РФ на юге

Алексей Тесля
29 ноября 2023, 14:12
В результате обстрела было разрушено двухэтажное здание так называемого "ОМВД РФ "Новокаховский".
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На Херсонщине нанесли удар по отделению оккупационной "полиции" / коллаж: Главред, Фото: t.me/astrapress

В результате атаки на оккупационный "отдел полиции" РФ "Новокаховский" в Херсонской области 4 полицейских, включая "начальника тыла" и "замначальника отдела" уничтожены, а еще 17 ранены.

Как сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, утром 28 ноября в оккупированном селе Юбилейное Херсонской области на Левом берегу Днепра в результате обстрела было разрушено двухэтажное здание так называемого "ОМВД РФ "Новокаховский".

Как узнали журналисты, здание находится на улице Соборной, 17, до оккупации Россией в нем находился "Юбилейный сельский совет".

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В результате были уничтожены 4 сотрудника оккупационной "полиции":

  • "заместитель начальника" отдела 33-летний майор полиции Артур Джунусов;
  • 39-летний майор полиции Владимир Новиков, который занимал должность "начальника тыла";
  • 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров, занимавший в оккупационной "полиции" в оккупированной части региона должность оперативника;
  • 45-летний капитан полиции Сергей Новиков, занимавший должность "инспектора по делам несовершеннолетних".
Мерген Нимгиров
Мерген Нимгиров / t.me/astrapress

Помимо этого, пострадали, по данным ASTRA, как минимум 17 сотрудников.

В числе раненых оккупантов:

  • "заместитель начальника отдела" 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова;
  • "заместитель начальника отдела" 44-летняя подполковник полиции Трамбовецкая Татьяна;
  • "начальник следственного отделения" 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили;
  • "начальник полиции" 38-летний подполковник полиции Дмитрий Баранов;
  • "начальник ГИБДД" отдела 37-летний капитан полиции Сергей Лысенков.

Кроме того, в результате взрыва повреждены как минимум 5 служебных автомобилей.

Уточняется, что большинство полицейских, которые были сотрудниками "отдела полиции" оккупантов, приехали из России. Отмечается, что полицейских РФ, как сообщают источники, вербуют для работы на оккупированных территориях Украины обещаниями двойных окладов и прочих привилегий.

Подчеркивается, что уничтоженный в результате удара 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров, занимавший в оккупационной "полиции" должность "оперативника", приехал работать в Херсонскую область из Москвы. А получившая ранение 36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева трудившаяся "старшим следователем", решила поехать работать на оккупированные территории Украины из Астрахани.

Елена Голодяева
Елена Голодяева / t.me/astrapress

Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко работал в оккупационном отделе полиции "старшим дознавателем". Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя.

Юрий Панченко
Юрий Панченко / t.me/astrapress

Пострадавшая "начальник следственного отделения" 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили также как и ее коллега Елена Голодяева, приехала из Астрахани.

Амида Миделашвили
Амида Миделашвили / t.me/astrapress

Но есть и те, кто перешёл на сторону россиян, будучи до оккупации полицейскими Украины. Пострадавшая в результате обстрела 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова закончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность "заместителя начальника отдела".

Жанна Хабирова
Жанна Хабирова / t.me/astrapress

А ее коллега младший лейтенант полиции 29-летний Николай Трубчанов закончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной полиции россиян мужчина согласился работать в качестве "оперативника".

Николай Трубчанов
Николай Трубчанов / t.me/astrapress

Ранее сообщалось, что на Херсонщине ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание оккупантов. В результате удара украинских военных по зданию в селе Юбилейное погибли по крайней мере пятеро российских чиновников.

Ранее сообщалось, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

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Херсонская область война России и Украины
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