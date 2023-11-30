'ВСУ нанесли мощный удар': генерал рассказал об уничтожении складов и техники россиян

Тарнавский сообщил об уничтожении 25 единиц вражеской военной техники и 2 складов боеприпасов.

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Ситуация на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в операционной зоне ОСУВ Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки.

Командующий ВСУ в своем Telegram-канале сообщил, что местами россияне применяют бронетехнику. За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Украинские военные полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин. Всего зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов.

"За прошедшие сутки российские террористы нанесли 8 ракетных ударов. Ранены 10 гражданских лиц, среди них 5 детей. Также зафиксировано 7 авиаударов. Все в Донецкой области. Почти все - это сброс КАБов с самолетов Су-35", - отметил Тарнавский. видео дня

Известно, что враг безуспешно вел штурмовые действия в районах степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбито 22 атаки захватчиков.

"За прошедшие сутки еще 4 оккупанта сдались в плен. За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор, и останутся жить", - добавил генерал.

Также уничтожено 25 единиц вражеской военной техники и 2 склада боеприпасов. В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, что оккупанты задумали коварный план против ВСУ под Бахмутом. Сейчас российские оккупанты вблизи Бахмута хотят сковать украинских военных, чтобы их не перебросили на Авдеевское направление.

ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и перебрасывают подкрепление. РФ не способна создать сплоченную командную структуру. На левом берегу Херсонщины продолжает ухудшаться моральный дух и боевые возможности России.

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