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Враг применяет раненых как "живой щит": офицер ВСУ раскрыл потери россиян

Юрий Берендий
29 ноября 2023, 10:29
Оккупанты несут катастрофические потери в результате ведения штурмовых действий. В ВСУ сообщили, что смертность среди россиян составляет 95%.
Враг применяет раненых как 'живой щит': офицер ВСУ раскрыл потери россиян
Офицер ВСУ раскрыл потери россиян / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Начальник штаба артиллерии 4-й бригады "рубеж", майор Национальной гвардии Денис Нагорный сообщил, что Силы обороны активно отражают атаки врага. Противник, отступая, использует собственных раненых как" живой щит " и пополняет свои ряды осужденными и мобилизованными.Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Россияне продолжают вести активные штурмовые действия на позициях Сил обороны. В частности применяют подразделения мобилизованных, "ахматовцев", " Шторм-Z". Пытаются закрепиться на наших позициях, мы активно отражаем эти штурмы", - доложил военный.

Офицер добавляет, что противник несет потери до 95%, используя своих раненых в качестве "живого щита" во время отступления. В то же время происходит интенсивное пополнение рядов противника, в частности лицами, которые были ранее осужденными и свежемобилизованными.

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По его словам, в России началась активная мобилизация, и враг формирует свои военные силы для продолжения штурмов.

"60% таких подразделений - это не подготовленные люди, без базовой подготовки, так называемое пушечное мясо и 40% россиян непосредственно готовят к штурмовым действиям", - подчеркнул начальник штаба артиллерии 4-й бригады "рубеж".

Ситуация на Бахмутском направлении

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что противники в районе Бахмута используют свои подразделения как приманку.

В докладе Института изучения войны отмечается, что благодаря эффективной системе радиоэлектронной борьбы и аэроразведке украинские войска успешно провели наступление в районе Бахмута в сентябре 2023 года.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Сырский, посетил позиции сил обороны Украины в районах Купянска (Харьковская область) и Бахмута (Донецкая область), где были принятые решения по усилению обороны и мобилизации резервов.

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