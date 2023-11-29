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Шаг вперед для Украины: полковник ВСУ сообщил от чего будет зависеть победа

Юрий Берендий
29 ноября 2023, 09:53
По словам полковника ВСУ Петра Черника, Силам обороны Украины удалось сделать колоссальный шаг в перед, который поможет выиграть в войне против России.
Шаг вперед для Украины: полковник ВСУ сообщил от чего будет зависеть победа
Полковник ВСУ сообщил от чего будет зависеть победа / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Генштаб ВСУ

Сейчас продолжается третий этап войны, который включает в себя максимальное уничтожение вражеских сил и средств без значительных территориальных достижений. Той стороне, которой удастся уничтожить больше вражеских ресурсов - удастся одержать победу в войне в целом. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

При этом он отметил, что потери российской стороны уже чрезвычайно велики.

"В смысле ведения классической индустриальной войны мы находимся в третьей стадии ведения войны. То есть перемалывание сил и средств врага. Кто лучше перемелет их, тот в итоге и выиграет", – сказал военный эксперт.

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Петр Черник отметил, что Украина уже достигла впечатляющих результатов, ведь лишь официально известны потери противника - более 320 тысяч ликвидированных оккупантов. ЭТУ цифру можно утроить, чтобы получить общее количество.

"Это количество смело умножаем на три. Имеем хороший миллион. К началу полномасштабного вторжения российское войско насчитывало примерно 900 тысяч - миллион личного состава", - отметил он.

Вооруженные силы Украины полностью ликвидировали танковый парк оккупантов, который имел на вооружении 3 400 единиц. Украинские защитники уничтожили более 5 500 танков, а также совершили успешные атаки на артиллерию и реактивные системы залпового огня противника. Кроме того, украинские бойцы справились с более 320 вертолетами и более 320 самолетами противника.

"Здесь есть колоссальный шаг вперед. Он невероятен, если понимать, что небольшая армия, 15 по мощи в мире, а к началу войны 22, воюет со второй армией мира. Благодаря ядерному потенциалу россияне и дальше таковой считаются. Это в историческом контексте огромный результат", - подчеркнул Черник.

Война России против Украины - последние новости

Как говорится в свежем отчете Института изучения войны, Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Херсонщины и атаковать противника.

Там добавили, что подразделения Вооруженных сил Украины успешно продолжают наступательную операцию, двигаясь вперед на Западе Запорожской области.

Российский генерал-майор Владимир Завадский, по предварительной информации, осуществил самоликвидацию в Украине, подорвавшись на мине.

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война в Украине ВСУ
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