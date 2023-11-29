"Личная месть": экс-глава СВР рассказал, кто и зачем отравил жену Буданова

Российские спецслужбы и дальше будут продолжать охоту не только на руководителя, но и на сотрудников ГУР.

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Владимир Путин пытался отомстить Буданову, считает Валерий Кондратюк / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк считает, что жену главы ГУР Кирилла Буданова и сотрудников Главного управления разведки могли отравить российские спецслужбы. Эта версия официально не подтверждена. Но Кондратюк убежден, что подобная "охота" на Буданова и его окружение будет продолжаться и дальше.

Экс-глава СВР считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытался отомстить Буданову.

"Российские спецслужбы никогда не останавливались в своих попытках уничтожить Кирилла Буданова, а также непосредственно сотрудников ГУР. И, по моей собственной оценке, то, что мы сегодня видим – это личная месть Путина за унижения, которые он лично получил в результате действий ГУР под руководством Кирилла Буданова. А мы помним, что это не только атаки по аэродромам, но и также дерзкие рейды РДК ("Русский добровольческий корпус", – ред.) на Белгородщину, но и попытки поджечь Крым. Такие вещи Путин никогда не прощает", – сказал Кондратюк в комментарии Радио Свобода.

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Он уверен, что российские спецслужбы и дальше будут продолжать охоту не только на руководителя, но и на сотрудников ГУР.

При этом Кондратюк затруднился ответить на вопрос о том, действительно ли Марианну Буданову и сотрудников разведки могли отравить "через еду".

"Пока речь не идет о том, что это (яд, – ред.) было непосредственно в пище, каким образом это попало в организм – должно ответить следствие. Я считаю, что Служба безопасности должна по поводу появления этой информации открыть уголовное производство и установить, как эти тяжелые металлы попали в организм жены Буданова и сотрудников ГУР", – сказал он.

Отравление жены Буданова - что известно

Во вторник, 28 ноября, издание Бабель со ссылкой на источники в разведке сообщило, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позже СМИ сообщили, что жену Буданова отравили "через еду". Марианна жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк считает, что в крови пострадавших были обнаружены такие металлы как мышьяк и ртуть.

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