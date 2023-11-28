Генерал-разведчик назвал, чем отравили руководство ГУР и жену Буданова

Кирилл Буданов и сотрудники ГУР являются постоянными целями для спецслужб РФ, говорит Валерий Кондратюк.

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Валерий Кондратюк прокомментировал отравление жены главы ГУР / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, начальник Главного управления разведки в 2015—2016 годах, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк рассказал о том, чем могли отравить жену Кирилла Буданова и руководство Главного управления разведки Минобороны.

В эфире Radio NV он подчеркнул, что Буданов и сотрудники ГУР являются постоянными целями для российских спецслужб.

"Нанести удар по менее защищенным целям — родным работников — это тоже один из методов, который сегодня используется российскими спецслужбами. Имею закрытую информацию, которая еще не была известна. Произошло отравление тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы как мышьяк и ртуть. Их выведение из организма требует определенного времени", — подчеркнул бывший глава СВР.

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При этом, по его данным, отравление коснулось не только жены Кирилла Буданова, но и нескольких работников ГУР МО.

"Речь идет не об охранниках, которые находились с женой Буданова. Речь идет о высокопоставленных лицах ГУР — руководителях направлений, ответственных за операции против России", — сказал экс-глава ГУР.

Кондратюк добавил, что по факту отравления сотрудников ГУР должно быть открыто уголовное производство по статье — преступление против человечности.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Отравление Марианны Будановой

Ранее сообщалось о том, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позднее стало известно о том, что Марианну Буданову отравили "через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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