ВСУ атаковали на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли подробности

Украинские силы атаковали в районе Поймы и в лесной зоне возле Крынок.

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Украинские войска атаковали на левом берегу Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Силы обороны Украины удерживали позиции и 28 ноября атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы продолжают удерживать позиции на восточном берегу Херсонской области. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы атаковали в районе Поймы (10 км к юго-востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр) и в лесной зоне возле Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсон и 2 км от реки Днепр).

28 ноября российские военные блогеры заявили, что российские войска продолжают попытки выбить украинские войска с "прочно укрепившихся" позиций на восточном берегу Херсонской области.

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Известный российский блогер заявил, что бои в Крынках продолжаются и что российские силы концентрируют значительные силы вдоль линии Пойма-Крынки.

Также, по данным российских источников, в районе Крынок действуют подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты (ЧФ) и 61-й бригады морской пехоты (Северный флот).

Карты боев Института изучения войны / understandingwar.org

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части недавно сформированной российской 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) дислоцировались непосредственно к северу и северо-востоку от Крымского Перекопского перешейка, вдали от боевых действий в Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области

Несмотря на медленное продвижение подразделений ВСУ на Херсонщине, украинские защитники продолжат идти вперед, заявил военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант. Он подчеркнул, что на сегодня российские оккупанты не располагают возможностями оттеснить украинских бойцов на этом направлении.

В отчете Американского института изучения войны 27 ноября заявили, что у российских захватчиков на левобережной части Херсонской области, которая остается временно оккупированной, огромные проблемы. В частности, противник уже признал уязвимость своих наземных линий связи на левом берегу региона. Также регулярно поступают сообщения о том, что они не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.

Тем временем председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что на освобожденной территории Херсонщины российские оккупанты почти полностью уничтожили некоторые населенные пункты.

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