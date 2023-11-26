ВСУ обрушат фронт: британский полковник назвал переломный этап в войне

Российские оккупанты не располагают возможностями оттеснить украинских бойцов на юге, говорит Глен Грант.

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Глен Грант оценил продвижение ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот

Несмотря на медленное продвижение подразделений ВСУ на Херсонщине, украинские защитники продолжат идти вперед, заявил военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант.

Он подчеркнул, что на сегодня российские оккупанты не располагают возможностями оттеснить украинских бойцов на этом направлении. Об этом он рассказал в эфире телеканала Эспрессо.

"Поэтому я думаю, что переломный момент, будь то в Запорожской или Херсонской области точно настанет, это только вопрос времени. Возможно это не произойдет этой зимой, но думаю, что на двух направлениях будут продвигаться вперед, пока что не произойдет. Поэтому нужно молиться, чтобы россияне действительно просто не смогли справиться с тремя фронтами одновременно", - сказал эксперт.

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Он считает, что это создает проблемы оккупантам, ведь теперь они должны решить – усиливать давление в районе Авдеевки, или привлекать ресурсы на Херсонской направление.

Ситуация на Запорожье

Вместе с тем он говорит о том, что украинские военные не могут продвигаться в Запорожской области быстрее и делают это настолько уверенно, насколько это возможно.

"Они не могут продвигаться быстрее из-за мин, недостаточного количества артиллерии и сложности ведения боя", - подчеркнул Грант.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее Роман Свитан объяснил тактику ВСУ на юге. ВСУ нужно отодвинуть линию боевого столкновения восточнее Херсона и прикрыть областной центр, уверен Роман Свитан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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